Заправка не прощает спешки: водительский ритуал, который пора пересмотреть

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Автомобильные заправочные станции стали частью повседневной жизни большинства водителей. Однако привычка заезжать туда "на автомате" нередко приводит к невнимательности. А между тем, даже самые опытные автомобилисты иногда совершают действия, которые могут привести к серьёзным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Philafrenzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ British Petroleum заправка

Открытые двери — приглашение для воров

Частая ошибка - оставлять машину открытой, пока оплачивается топливо. Даже если вы отходите буквально на пару минут, двери лучше закрыть. Ведь злоумышленнику хватит и нескольких секунд, чтобы забраться в салон.

Заправочный пистолет — не забудьте вернуть

После заправки важно не спешить и убедиться, что пистолет возвращён на место. Если уехать с ним в баке, он просто вырвется при трогании. Это не только неудобно, но и чревато материальным ущербом: платить за повреждённое оборудование придётся вам.

Маневры требуют внимания

АЗС - это ограниченное пространство, где вокруг много других автомобилей, пешеходов и колонок. Любая неосторожность может привести к аварии. Поэтому стоит помнить о предельной аккуратности при парковке и выезде с заправки.

Даже на привычных маршрутах не стоит терять бдительность. Привычка проверять себя на заправке — залог безопасности и спокойствия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

