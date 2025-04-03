Перфекционисты ликуют: как вывести нагар с дисков без мойки и спецсредств

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилисты, особенно те, кто заботится о внешнем виде своего транспорта, всегда замечают даже самые незначительные пятна. Чёрный налёт на серебристых колёсных дисках может испортить всё впечатление от ухоженного авто. Но ради этого ехать на автомойку необязательно.

Фото: wikipedia by Bogdan M., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ диск

Вместо химии — подсолнечное масло

Чёрные пятна на дисках - это нагар от тормозных колодок. Он стойкий, но вполне поддаётся очистке. И не с помощью специализированной автохимии, а при помощи самого обычного подсолнечного масла.

Достаточно перелить немного масла в пульверизатор, распылить его на загрязнённые участки и подождать пару минут. Затем мягкой тряпкой аккуратно вытереть поверхность. Грязь отойдёт без особых усилий.

Масляная плёнка, остающаяся после такой обработки, создаёт защитный слой, благодаря которому новые загрязнения не будут скапливаться так быстро. Такой метод удобен, прост и не требует затрат — а результат порадует любого перфекциониста за рулём.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

