Шины могут подвести в самый неподходящий момент — проверь их за 5 секунд

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Одним из ключевых факторов безопасности на дороге остаются автомобильные шины. Именно они обеспечивают сцепление с покрытием и отвечают за устойчивость машины в любых условиях. Особенно важно следить за состоянием протектора — внешнего слоя покрышки с рельефным рисунком.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Со временем протектор неизбежно стирается. Остановить износ нельзя, но вовремя заменить покрышки — задача каждого водителя. Один из самых доступных способов определить степень износа — обычная монетка.

Как работает метод

Чтобы проверить глубину протектора, возьмите мелкую монету и вставьте её в одну из прорезей на шине. Если монетка уходит глубоко и рельеф почти полностью её "проглатывает" — всё в порядке. Шина ещё способна обеспечивать надёжное сцепление с дорогой.

А вот если монета видна почти полностью или прячется менее чем на 1/8 своей высоты, значит, протектор критически изношен. В таком случае лучше не откладывать замену шин — это не только вопрос безопасности, но и возможных штрафов при проверке. Простой тест с монеткой может сэкономить вам немало нервов и денег — и, возможно, даже уберечь от серьёзной аварии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

