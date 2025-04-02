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Дальняя трасса, тишина и сон за рулём: как избежать самой страшной ошибки

1:31
Авто

Дальняя дорога — это не только километры асфальта, но и серьёзное испытание для организма. Усталость, однообразный пейзаж и монотонное вождение — всё это может привести к опасной ситуации: водитель засыпает прямо за рулём. Чтобы этого не произошло, важно подготовиться и не игнорировать сигналы усталости.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Прежде всего, отправляйтесь в путь только хорошо выспавшись. Недосып — главный враг безопасной езды. Также не забывайте про золотое правило: если почувствовали, что силы на исходе — остановитесь и отдохните. Даже короткая передышка на обочине может спасти жизнь. Есть и дополнительные приёмы, которые помогут поддерживать тонус:

Музыка — ваш попутчик

Никогда не едьте в полной тишине. Включите динамичные треки или бодрое радио. Спокойная музыка, наоборот, может усыпить.

Не едьте в одиночестве

Если есть возможность, возьмите с собой попутчика. Живой разговор отлично помогает бороться с сонливостью, а пассажир может следить за вашим состоянием.

Говорите вслух

Если всё же едете один — разговаривайте с собой. Это не безумие, а способ активизировать мозг. Комментируйте происходящее, повторяйте маршруты или просто произносите свои мысли — главное, не молчите.

Даже такие простые действия могут значительно снизить риск уснуть за рулём и сделать дальнюю дорогу безопаснее и комфортнее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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