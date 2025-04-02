Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025

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Новый Mitsubishi Eclipse Cross 2025 уже доступен на рынке и готов предложить водителям не только эффектную внешность, но и сбалансированный набор технологий, комфорта и производительности. Этот кроссовер — вариант для тех, кто хочет больше, чем просто обычный городской автомобиль.

Фото: Own work by MercurySable99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mitsubishi Eclipse Cross

Цены варьируются от 168 990 до 225 990 реалов, в зависимости от комплектации. Базовая версия Rush предлагает 18-дюймовые диски, 6 подушек безопасности и камеру заднего вида. Более продвинутые комплектации включают кожаные сиденья, проекционный дисплей, панорамный люк и полный привод с расширенными функциями безопасности.

Дизайн модели стал ещё выразительнее. Актуальные острые линии кузова и агрессивная передняя часть делают машину заметной на дороге. Светодиодная оптика и задняя часть со смелыми формами дополняют образ современного внедорожника.

Технически Eclipse Cross 2025 оснащён турбодвигателем 1.5 мощностью 165 л. с. с крутящим моментом 25,5 кгс·м. Это даёт машине нужную динамику как в городе, так и на бездорожье. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от выбранной версии. Вариаторная трансмиссия отвечает за плавную и экономичную езду.

В салоне водителя ждёт мультимедийная система с экраном до 12 дюймов и поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Камера на 360°, адаптивный круиз-контроль, ассистент дальнего света и мониторинг слепых зон делают управление не только комфортным, но и безопасным. Вдобавок к этому — климат-контроль, багажник объёмом 473 литра и просторный салон.

Версии HPE-S 4x4 и HPE-S BLACK 4x4 подойдут тем, кто не хочет идти на компромиссы: в них есть всё - от полного привода до максимального набора систем помощи водителю.

Новый Eclipse Cross - это отличный выбор как для повседневных маршрутов, так и для тех, кто не прочь уйти с асфальта. Он станет хорошим спутником в любой ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

