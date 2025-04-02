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Батарея без лития и кобальта уже в деле: почему это может быть революцией

1:40
Авто

Китайская компания Hina Battery представила важную новинку — натриевую батарею, способную изменить подход к созданию электромобилей. Эта технология не содержит лития, что делает её более экологичной и потенциально дешёвой альтернативой привычным аккумуляторам.

JAC E30X
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JAC E30X

Сейчас почти все электрокары работают на литиевых батареях, но ресурсы лития ограничены, а его добыча вызывает споры по этичности и экологии. Новая натриевая технология обещает изменить правила игры — она дешевле и более устойчива к высоким и низким температурам.

Компания Hina Battery разработала четыре модели натриевых батарей. Две рассчитаны на короткие поездки, две — на коммерческие машины. Энергетическая плотность у этих батарей — 165 Втч/кг, что выше, чем у популярных LFP-батарей, но пока уступает мощным литиевым NMC. Зарядка занимает всего 20-25 минут до 100%, а ресурс достигает 8000 циклов, что в 4 раза больше, чем у стандартных литиевых аккумуляторов.

Такие батареи также хорошо работают в мороз до -40 °C, сохраняя стабильную мощность — важное преимущество в суровых климатических условиях. В 2024 году Hina уже начала выпускать электрокары с натриевыми батареями — Yiwei 3 в партнёрстве с JAC и Volkswagen.

В ближайшие годы натрий может стать новой надеждой для более доступного и устойчивого электрического транспорта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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