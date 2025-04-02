Вытирают хуже и царапают стекло: главная ошибка при уходе за дворниками

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Чистое лобовое стекло - залог безопасной езды. Но что делать, если даже новые щётки начинают скрипеть? Оказывается, проблема не только в самом звуке — скрип сигнализирует о снижении эффективности очистки и возможном повреждении стекла.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Одна из главных причин - грязь, которая накапливается на кромках щёток. Она может остаться даже после мойки автомобиля и мешает плотному прилеганию резинок к стеклу. В результате — плохая видимость и раздражающий звук.

Простой способ решения - промыть дворники вручную губкой с мылом и насухо протереть. Ещё лучше — воспользоваться микрофибровой салфеткой с небольшим количеством силиконового спрея. Это продлит срок службы и вернёт плавность хода.

Важно помнить и о качестве воды, которую заливают в бачок омывателя. Вода из-под крана содержит соли, которые могут забить форсунки. Лучше использовать деионизированную или дистиллированную воду. Такие простые действия помогут избежать лишних расходов на замену щёток и сохранить хорошую обзорность в любую погоду.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

