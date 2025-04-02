Nissan шокирует Индийский рынок моделью, которую не ожидал никто

Nissan в ближайшие два года представит на индийском рынке целую линейку новинок, и среди них — новый компактный внедорожник. По плану он появится в 2026 году и будет собираться на заводе в Ченнаи, где уже производят модели Dacia.
Новинка, судя по тизерам, будет напоминать Dacia Duster. Внешне автомобиль выделяется светодиодной полосой на решётке радиатора, оригинальной формой фар и рейлингами на крыше. Всё это придаёт машине современный, но в то же время утилитарный вид.
Пока точного названия у модели нет, но в компании подумывают о возвращении имени Terrano. Новая машина будет построена на платформе Renault и, как ожидается, получит бензиновый двигатель, адаптированный под действующие экологические нормы. Электрификации пока не предвидится, хотя рынок развивается в этом направлении.
Планируется, что первым делом внедорожник появится в Индии, а затем начнётся экспорт в другие страны. Основная ставка — на доступность, универсальность и простоту эксплуатации. Всё это делает его потенциально популярным выбором для городских и загородных условий.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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