Немцы, французы и британцы в списке провалов: водители выбрали худшие авто

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Британский автомобильный сайт провёл опрос среди автовладельцев, чтобы выяснить, какие автомобили они считают наименее надёжными. В анкетировании приняли участие более шести тысяч человек. Учитывались такие параметры, как экономичность, комфорт, безопасность, динамика, управляемость и, конечно же, надёжность.

Фото: commons.wikimedia.org by Harnas kalisz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Opel Astra GTC 2005

Оказалось, что некоторые модели, включая даже премиальные, вызывают у владельцев серьёзное раздражение. Особенно часто упоминались проблемы с обслуживанием, стоимостью ремонта и частыми неисправностями.

Ford Focus получил невысокие оценки из-за дорогих запчастей и обслуживания. BMW X1 предыдущего поколения также не оправдал ожиданий — несмотря на техническую связь с более надёжным BMW 2 Active Tourer. Opel Astra, выпускавшийся с 2015 по 2022 год, оказался под вопросом по тем же причинам.

Mercedes-Benz A-Class и C-Class отметились в списке как представители премиального сегмента, но это не уберегло их от жалоб на технические сбои. Peugeot 308 также разочаровал владельцев — в основном из-за проблем с мультимедийной системой.

MG ZS, снятый с производства в 2024 году, получил слабую оценку, особенно в бензиновой версии. Land Rover Discovery Sport попал в список из-за высокой стоимости обслуживания и частых поломок. Peugeot 3008, несмотря на популярность, тоже оказался в числе претензий: владельцы отмечали низкую надёжность при высокой цене ремонта.

Худшим по совокупности мнений стал Opel Corsa. Автомобиль не только вызвал сомнения в надёжности, но и получил низкие оценки в плане общей удовлетворённости владельцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

