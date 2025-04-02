Трагедия на трассе: Xiaomi SU7 в режиме автопилота попал в смертельную аварию

В Китае произошла трагическая авария с участием электромобиля Xiaomi SU7, в результате которой погибли три человека. Инцидент произошёл 29 марта 2025 года на участке скоростной автомагистрали Дэшан в провинции Аньхой. По предварительным данным, автомобиль находился в режиме интеллектуального вождения Navigate on Autopilot и двигался со скоростью 116 км/ч. Водитель попытался взять управление на себя и снизил скорость до 97 км/ч, однако машина столкнулась с бетонным ограждением, что привело к возгоранию и гибели трёх пассажиров.
Компания Xiaomi выразила соболезнования семьям погибших и заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами, предоставив все необходимые данные о движении и системе автомобиля для расследования обстоятельств аварии.
После инцидента акции Xiaomi упали на 5,5%, достигнув шестинедельного минимума. Это произошло на фоне сообщений о серьёзной аварии с участием электромобиля SU7, использовавшего систему помощи водителю.
Ранее, в марте 2025 года, модель Xiaomi SU7 Max получила высший балл в краш-тестах по китайской методике C-NCAP, продемонстрировав высокий уровень безопасности.
Данный инцидент вызывает вопросы о надёжности и безопасности систем автономного вождения и подчёркивает необходимость тщательного тестирования и сертификации подобных технологий перед их массовым внедрением.
Xiaomi SU7 (кит. 小米SU7) — полноразмерный электромобиль, выпускаемый китайской компанией Xiaomi по лицензии BAIC Motor с декабря 2023 года.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.