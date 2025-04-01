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Больше не дадут ипотеку и заблокируют авто: Центробанк и МВД меняют правила

Авто

С 1 апреля 2025 года вступают в силу важные изменения, которые касаются водителей, заёмщиков и транспортных компаний. Информацию об этом приводит портал 110 km. ru.

Машина, калькулятор и монеты на столе
Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина, калькулятор и монеты на столе

ЦБ ужесточает контроль над автокредитами и ипотекой

С нового года Банк России вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ) - инструмент регулирования, направленный на ограничение доли кредитов, выданных гражданам с высокой долговой нагрузкой. Если лимит, например, установлен на уровне 10%, то при выдаче 10 000 ипотек только 1 000 из них могут быть оформлены "рискованным" заёмщикам. При исчерпании лимита банк обязан отказать в кредите, даже при соблюдении остальных условий.

Коэффициент КБМ пересчитают

С 1 апреля традиционно пересчитывается коэффициент "бонус-малус" (КБМ), влияющий на цену ОСАГО. Если водитель попал в аварию в 2024 году и оформил полис до 1 апреля 2025-го, КБМ не учитывает происшествие. После перерасчёта цена ОСАГО может вырасти. Для водителей без ДТП возможен, наоборот, пересчёт в меньшую сторону.

Призыв и ограничения на вождение

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Призываются мужчины 18-30 лет. Электронные повестки пока вводятся в пилотном режиме в отдельных регионах. Если гражданин не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, он может быть временно лишён права на управление автомобилем.

Обмен иностранных прав

Граждане, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны до 1 апреля 2025-го обменять свои национальные водительские права на российские. В противном случае — штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Исключение — те, кто приобрёл новый статус позже: у них есть год на использование национальных удостоверений.

Льготы для перевозчиков ТКО

С 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года перевозчики твёрдых коммунальных отходов (ТКО) освобождаются от штрафов за перегруз и платы за вред дорогам. Правительство установит требования к таким автомобилям до 1 сентября 2026 года. Новые правила эксплуатации вступят в силу с марта 2028 года и будут касаться только новых транспортных средств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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