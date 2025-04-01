ГАЗ & ЗИЛ: битва легендарных грузовиков СССР
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Советский Союз славился своими надёжными грузовиками.
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-130В в Северске, Томская область
Две главные марки — ГАЗ и ЗИЛ — стали настоящими символами промышленности и транспорта. Давайте сравним их!
ГАЗ (Горьковский автомобильный завод)
Основные модели: ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66.
Ключевые особенности
- Лёгкие и среднетоннажные грузовики.
- Высокая проходимость, особенно у ГАЗ-66.
- Простота конструкции и дешёвое обслуживание.
- Чаще использовались в сельском хозяйстве, коммунальных службах и небольших предприятиях.
Лучшие модели
- ГАЗ-51 — первый массовый грузовик после войны, стал "рабочей лошадкой" СССР.
- ГАЗ-53 — универсальный среднетоннажный грузовик, выпускался более 30 лет!
- ГАЗ-66 — легендарный внедорожный грузовик, незаменимый в армии.
ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)
Основные модели: ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, ЗИЛ-1141.
Ключевые особенности
- Более мощные и грузоподъёмные, чем ГАЗ.
- Чаще использовались в промышленности, армии и строительстве.
- Надёжные, но менее экономичные.
ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157 были легендами военного автопарка.
Лучшие модели
- ЗИЛ-130 — культовый грузовик с мощным двигателем V8, использовался повсюду.
- ЗИЛ-131 — армейский вездеход, настоящий монстр бездорожья.
- ЗИЛ-157 — герой войны и экспедиций, участвовал в освоении Сибири.
Кто лучше?
ГАЗ — лёгкость, проходимость, экономичность (лучший для фермеров и небольших предприятий).
ЗИЛ — мощность, грузоподъёмность, надёжность (идеален для стройки, армии, дальних перевозок).
Если вам нужен небольшой манёвренный грузовик — выбирай ГАЗ. Если нужна сила и надёжность — ЗИЛ твой выбор!
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