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ГАЗ & ЗИЛ: битва легендарных грузовиков СССР

2:13
Авто

Советский Союз славился своими надёжными грузовиками.

ЗИЛ-130В в Северске, Томская область
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-130В в Северске, Томская область

Две главные марки — ГАЗ и ЗИЛ — стали настоящими символами промышленности и транспорта. Давайте сравним их!

ГАЗ (Горьковский автомобильный завод)

Основные модели: ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66.

Ключевые особенности

  • Лёгкие и среднетоннажные грузовики.
  • Высокая проходимость, особенно у ГАЗ-66.
  • Простота конструкции и дешёвое обслуживание.
  • Чаще использовались в сельском хозяйстве, коммунальных службах и небольших предприятиях.

Лучшие модели

  • ГАЗ-51 — первый массовый грузовик после войны, стал "рабочей лошадкой" СССР.
  • ГАЗ-53 — универсальный среднетоннажный грузовик, выпускался более 30 лет!
  • ГАЗ-66 — легендарный внедорожный грузовик, незаменимый в армии.

ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)

Основные модели: ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, ЗИЛ-1141.

Ключевые особенности

  • Более мощные и грузоподъёмные, чем ГАЗ.
  • Чаще использовались в промышленности, армии и строительстве.
  • Надёжные, но менее экономичные.

ЗИЛ-131 и ЗИЛ-157 были легендами военного автопарка.

Лучшие модели

  • ЗИЛ-130 — культовый грузовик с мощным двигателем V8, использовался повсюду.
  • ЗИЛ-131 — армейский вездеход, настоящий монстр бездорожья.
  • ЗИЛ-157 — герой войны и экспедиций, участвовал в освоении Сибири.

Кто лучше?

ГАЗ — лёгкость, проходимость, экономичность (лучший для фермеров и небольших предприятий).

ЗИЛ — мощность, грузоподъёмность, надёжность (идеален для стройки, армии, дальних перевозок).

Если вам нужен небольшой манёвренный грузовик — выбирай ГАЗ. Если нужна сила и надёжность — ЗИЛ твой выбор!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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