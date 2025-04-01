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Аммиак вместо бензина: революция в моторах от Liebher

2:07
Авто

Компания Liebherr, известная своими тяжелыми машинами и кранами, сделала шаг в будущее: она представила двигатель внутреннего сгорания, работающий на аммиаке, который не выбрасывает углекислый газ. Звучит как научная фантастика, но это уже реальность, и скоро о ней узнают все — двигатель покажут на международной выставке Bauma 2025, которая пройдет в Мюнхене.

Liebherr
Фото: commons.wikimedia.org by btr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Liebherr

Как работает новый двигатель?

Речь идёт не о полностью электрическом решении, а о двойной системе питания: аммиак используется как основное топливо, но для воспламенения применяется дополнительное топливо. Именно эта комбинация и позволила добиться нулевого уровня выбросов CO₂.

Зачем аммиак?

Аммиак уже давно рассматривается как возможная альтернатива традиционному топливу. Он не содержит углерода, легко транспортируется и может производиться с использованием возобновляемых источников энергии. В отличие от водорода, он стабильнее, безопаснее в обращении и дешевле в хранении.

Что ещё покажет Liebherr?

Кроме "чистого" двигателя, на выставке будет представлен и другой интересный проект компании — дизельный двигатель D9612, который способен развивать мощность до 1 295 лошадиных сил. Он предназначен для тяжёлой техники — от сельхозмашин до строительных гигантов.

Этот мотор отличается:

  • низким расходом топлива,

  • улучшенными характеристиками по выбросам,

  • высокой производительностью при любых условиях.

Что это меняет?

Появление такого прототипа — важный сигнал для всей отрасли. Пока мир спорит, куда идти дальше — в сторону электромобилей или водородных решений, Liebherr предлагает альтернативу, способную работать уже сейчас и при этом сохранять привычную инфраструктуру.

Если проект будет развиваться, это может стать настоящим прорывом — особенно для секторов, где электричество пока не может полноценно заменить топливо.

Уточнения

Liebherr «Либхерр» — швейцарская машиностроительная компания со штаб-квартирой в Бюле (кантон Фрибур).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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