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Заливаете не то масло? Вот чем это может обернуться для вашего двигателя

3:26
Авто

Лубрификация двигателя — ключевой аспект, обеспечивающий его эффективную и долговечную работу. Правильный подбор и своевременная замена моторного масла помогают снизить трение между движущимися частями, предотвращают перегрев и защищают от износа.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Почему важно менять масло вовремя?

Со временем свойства моторного масла ухудшаются: оно теряет вязкость, накапливает загрязнения и продукты сгорания топлива. Это может привести к повышенному трению, перегреву и, в конечном итоге, к серьезным повреждениям двигателя. Поэтому рекомендуется менять масло в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, учитывая как пробег, так и временные интервалы. Даже если автомобиль используется редко, масло следует заменять не реже одного раза в год, поскольку его свойства ухудшаются со временем.

Как выбрать подходящее масло?

При выборе моторного масла важно учитывать:

  • Вязкость масла: Обозначается, например, как 10W-40. Первое число с буквой "W" указывает на поведение масла при низких температурах, второе — при высоких. Чем ниже первое число, тем лучше масло работает при низких температурах; чем выше второе число, тем стабильнее оно при высоких температурах.

  • Спецификации и допуски: Убедитесь, что масло соответствует стандартам ACEA, API или другим, рекомендованным производителем вашего автомобиля.

  • Тип масла: Существует три основных типа моторных масел:

    • Минеральные: Изготавливаются из очищенной нефти и подходят для старых или малонагруженных двигателей.

    • Полусинтетические: Сочетают свойства минеральных и синтетических масел, обеспечивая баланс между стоимостью и производительностью.

    • Синтетические: Обеспечивают наилучшую защиту и производительность, особенно при экстремальных температурах и нагрузках.

Что произойдет при использовании неподходящего масла?

Использование масла с неподходящей вязкостью или несоответствующего качества может привести к:

  • Утечкам масла: Неправильная вязкость может вызвать протечки через уплотнения.

  • Перегреву двигателя: Масло с неподходящими характеристиками может не справляться с отводом тепла.

  • Повышенному расходу топлива: Увеличенное трение из-за некачественного масла снижает эффективность работы двигателя.

  • Серьезным повреждениям двигателя: Длительное использование неподходящего масла может привести к критическим поломкам и дорогостоящему ремонту.

Советы по поддержанию оптимальной работы двигателя:

  • Регулярно проверяйте уровень масла: Контролируйте уровень масла не реже одного раза в месяц и перед длительными поездками.

  • Следуйте рекомендациям производителя: Используйте масло с характеристиками, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

  • Учитывайте условия эксплуатации: При частых коротких поездках или движении в плотном городском трафике масло может требовать более частой замены.

Правильный уход за системой смазки двигателя — залог его надежной и долговечной работы. Инвестируя в качественное масло и соблюдая график его замены, вы обеспечиваете стабильную работу вашего автомобиля на долгие годы.

Уточнения

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (ДВС), а ранее дви́гатель вну́треннего горе́ния — разновидность теплового двигателя, в котором топливная смесь сгорает непосредственно в рабочей камере (внутри) двигателя.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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