Проехал полмиллиона и получил подарок: неожиданная награда для владельца Hyundai

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Обычно мы считаем электромобили машинами на короткие дистанции. Но один владелец в Южной Корее доказал, что это совсем не так. Его Hyundai Ioniq 5 прошёл по-настоящему марафонское расстояние — 666 255 км всего за три с половиной года. Это эквивалентно примерно 541 км каждый день. И это не какая-то корпоративная машина — речь идёт о частном автомобиле.

Фото: Hyundai is licensed under public domain Hyundai

Замена батареи — бесплатно, несмотря на пробег

На отметке примерно в 580 000 км владельцу заменили оригинальную батарею — и сделали это абсолютно бесплатно. Обычно гарантия на батарею составляет 8-10 лет или максимум 160 000 км. Но здесь Hyundai явно пошёл навстречу — или хотел доказать что-то большее.

Электромобиль с характером

Hyundai Ioniq 5 в этом случае стал отличной иллюстрацией выносливости современных электромобилей. Несмотря на колоссальный пробег, автомобиль продолжал стабильно работать. Да, ресурс батареи — ограничен, но важно и то, как к машине относятся. Своевременные зарядки, правильная эксплуатация, избегание постоянной быстрой зарядки — всё это играет огромную роль.

А если менять батарею за свой счёт?

Для тех, кто задаётся этим вопросом: да, замена батареи вне гарантии - удовольствие не из дешёвых. В зависимости от конфигурации и рынка, стоимость может варьироваться от $6 000 до $15 000. И это без учёта возможных дополнительных расходов на работу.

Что влияет на срок службы батареи

Каждый водитель может продлить жизнь своей батарее, если будет придерживаться нескольких простых принципов:

не злоупотреблять быстрой зарядкой;

не доводить батарею до 0% и не заряжать до 100% слишком часто;

хранить автомобиль при умеренной температуре.

Соблюдение этих советов может серьёзно продлить срок службы любого аккумулятора.

Уточнения

Hyundai Motor Company, «Хёндэ мо́тор ко́мпани», кор. 현대자동차 주식회사?, 現代自動車株式會社?) — южнокорейская автомобилестроительная компания.

