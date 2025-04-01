ТОП-5 советских машин, которые могли работать не только на бензине

В СССР выпускались автомобили, которые могли работать не только на бензине, но и на других видах топлива, включая газ, дизель и даже дрова.
Вот ТОП-5 таких машин.
1. ГАЗ-53 (ГАЗ-53-27)
Один из самых массовых советских грузовиков. Версия ГАЗ-53-27 работала на сжиженном газе (пропан-бутан).
Использовался в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях.
2. ЗИЛ-130 (ЗИЛ-138)
Классический грузовик, производившийся с 1962 по 2010 год. Модификация ЗИЛ-138 работала на сжатом природном газе (метан).
Газобаллонное оборудование увеличивало запас хода и снижало затраты на топливо.
3. УАЗ-452 ("Буханка" на газу)
УАЗ-452 широко применялся в различных сферах, особенно в сельской местности. Выпускались модели, работающие на природном газе.
Газовая версия была популярна в отдаленных регионах с плохим снабжением бензином.
4. ГАЗ-69 (газогенераторная версия)
Советский внедорожник, использовавшийся в армии и гражданском секторе. Существовали модификации с газогенераторными установками, работавшие на дровах.
Газогенераторные машины были особенно актуальны в годы войны и в послевоенный период.
5. ЗИС-5В (газогенераторная версия)
Грузовик военных лет, использовавшийся во время Великой Отечественной войны. Оснащался газогенератором, позволяющим работать на дровах или древесном угле.
Позволял экономить бензин, который был в дефиците в военные годы.
Эти автомобили помогали стране в условиях нехватки топлива, особенно во время войн и кризисов.
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