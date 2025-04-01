1 апреля без смеха: рассказываем, кто рискует остаться без машины и прав в день дурака

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С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу запрет на использование иностранных водительских удостоверений. Нарушение будет приравниваться к езде без прав и повлечёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Машину могут отправить на штрафстоянку.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём автомобиля

Кого коснётся запрет

Новые правила касаются иностранных граждан, получивших гражданство или вид на жительство в РФ. После легализации их иностранные права действуют не более одного года, затем они становятся недействительными.

Тем, кто стал гражданином РФ или получил ВНЖ до 1 апреля 2024 года, нужно обязательно заменить права до 1 апреля 2025 года. Пропустив срок, водитель будет считаться нарушителем.

Исключение составляют граждане Беларуси и россияне с белорусскими правами — их удостоверения сохраняют силу.

Какие есть варианты

Заменить права можно через ГИБДД или портал госуслуг. Понадобятся: паспорт и ВНЖ,

оригинал и нотариальный перевод иностранных прав,

справка о медосмотре,

квитанция об оплате госпошлины (2000 ₽).

Срок изготовления — до 5 рабочих дней. Если права утеряны, восстановить их нужно в стране выдачи. Без этого обмен невозможен. Альтернатива — обучение в автошколе и сдача экзаменов на российские права.

Что ещё меняется

С 1 января 2025 года срок пребывания иностранцев в РФ сокращён: теперь не более 90 дней в год (если нет основания для продления: работа, учёба, временное проживание).

С 1 декабря 2024 года начнёт действовать система сбора биометрии при въезде — сначала в крупных аэропортах и на ряде КПП, а с 30 июня 2025 года — на всех границах.

Уточнения

День смеха День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.

