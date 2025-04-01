Секретные военные автомобили СССР: от амфибий до броневиков

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Советский автопром выпускал не только массовые автомобили для граждан, но и разрабатывал уникальные военные машины, о которых долгое время знали только военные и спецслужбы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ЗИЛ-41052

Некоторые из них были настоящими инженерными шедеврами — от внедорожных амфибий до сверхзащищённых броневиков. Что осталось за закрытыми дверями заводов?

1. ЗИЛ-4904 "Синяя птица" — спасатель для космонавтов

Годы разработки: 1970-е. Тип: внедорожная амфибия. Особенность: мог двигаться по снегу, болоту и воде.

Этот уникальный автомобиль был создан для спасения советских космонавтов после приземления. Он оснащался огромными колёсами низкого давления, позволяющими двигаться по любому бездорожью, а при необходимости — плавать по воде.

Был частью советской космической программы, а его технологии позже использовались в военных разработках.

2. ГАЗ-46 — советский "джип-амфибия"

Годы производства: 1953-1958. Тип: лёгкий плавающий автомобиль. Особенность: умел плавать со скоростью 9 км/ч.

Этот плавающий автомобиль разрабатывался для разведки и десантных операций. Он был похож на американский Ford GPA, но был более проходимым и лучше адаптирован к российским условиям.

3. ЗИЛ-4105 — советский бронелимузин

Годы разработки: 1980-е. Тип: бронированный лимузин. Особенность: защищал от взрывов и обстрелов.

Создавался специально для советского руководства. Его броня выдерживала выстрелы из автоматов и гранатные взрывы, а двигатель мощностью 315 л. с. позволял быстро покинуть опасную зону.

Использовался только высшим руководством СССР, а его точные характеристики держались в строжайшем секрете.

4. ЗИЛ-2906 — болотоход-амфибия

Годы разработки: 1970-е. Тип: вездеход с винтовыми движителями. Особенность: мог передвигаться по льду, снегу, воде и грязи.

Создавался для эвакуации космонавтов и военных операций в труднодоступных районах. Он не имел колёс — вместо них были спиральные винтовые движители, позволяющие буквально "плыть" по любой поверхности.

Технологии использовались для секретных военных операций в Арктике и Сибири.

5. Урал-5920 — танковый грузовик на гусеницах

Годы производства: 1985-1991. Тип: гусеничный грузовик. Особенность: мог перевозить грузы по вечной мерзлоте.

Этот гибрид грузовика и танка был разработан для работы в условиях Крайнего Севера. Он не тонул в снегу, перевозил до 10 тонн груза и мог работать в -50°C.

Разрабатывался для перевозки ракетных комплексов, а также военных грузов в труднодоступных районах.

Советские заводы создавали уникальные военные автомобили, которые могли преодолевать любое бездорожье, плавать, работать в экстремальных условиях и даже защищать глав государства.