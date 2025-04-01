Panda 4x4 рвёт грязь и ломает стереотипы — но одна деталь может испортить всё

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Приветствую! Я Марси Балло, автомобильный дилер и владелец Kraft Car. За свою карьеру я продала и купила тысячи машин. Мои советы основаны исключительно на личном опыте. Я не претендую на истину в последней инстанции — ведь многое зависит от того, как владелец относится к автомобилю. Но если могу помочь — всегда рада.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Fiat Panda 4x4

Вопрос от покупателя

Мы подумываем о покупке Fiat Panda 4x4, потому что нам очень по душе его идея. Однако немного настораживает двигатель TwinAir 0.9. Не то чтобы он совсем плохой, но и восторгов о нём немного. Авто нужно для города, коротких поездок в радиусе 50 км от Будапешта, иногда — прогулки по пересечённой местности, а также поездки вдвоём на отдых. Стоит ли брать или поискать что-то другое?

Ответ

Fiat Panda 4x4 - действительно уникальный автомобиль. Он компактен, практичен и обладает впечатляющими возможностями вне дорог. Лично я совсем недавно вернулась из Италии, и там эти машины в большом количестве встречаются не только на улицах, но и на горных тропах. Очевидно, что местным они пришлись по душе. Теперь о двигателе TwinAir 0.9. Это двухцилиндровый турбомотор, и у него есть как плюсы, так и минусы:

Плюсы: интересный, даже характерный звук; резвый и лёгкий, идеально подходит для города; обеспечивает приятную динамику при скромных размерах машины. Минусы: в городском цикле расход топлива часто выше заявленного; у двигателя есть слабые места: растяжение цепи ГРМ может случиться уже к 80-100 тыс. км; известны случаи повышенного расхода масла; чувствителен к качеству масла и соблюдению регламентов обслуживания — при нарушениях страдает турбина и появляются мелкие электрические проблемы.

Panda 4x4 - отличный выбор для конкретного использования: город, короткие выезды, умеренное бездорожье. Но двигатель TwinAir требует внимания, дисциплины в обслуживании и, желательно, аккуратного стиля вождения. Если готовы к этому — модель принесёт массу удовольствия.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

