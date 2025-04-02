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Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману

1:21
Авто

Электросамокаты давно стали привычной частью городского движения — но теперь правила игры меняются. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД на самокатах, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Электросамокаты
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электросамокаты

Закон касается тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, и направлен в первую очередь на обеспечение безопасности — особенно для пешеходов и детей.

Что теперь считается нарушением

  • Езда в нетрезвом виде обойдётся в 20-30 тысяч рублей.
  • Превышение скорости — от 500 до 5 тысяч.
  • За ДТП с лёгким или средним вредом здоровью — до 15 тысяч рублей штрафа.
  • Будут наказывать за езду по автомагистралям, опасное пересечение перекрёстков, движение по тротуарам и другие нарушения.
  • Отказ от прохождения медосвидетельствования тоже станет основанием для серьёзного штрафа.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти меры помогут сократить число аварий с участием самокатов и повысят общую безопасность на дорогах.

Введение ответственности — шаг к цивилизованному использованию новых видов транспорта. Теперь любителям "прохватить" на самокате придётся подумать дважды, прежде чем нарушать правила.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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