Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману

Электросамокаты давно стали привычной частью городского движения — но теперь правила игры меняются. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД на самокатах, сообщается на официальном сайте Госдумы.
Закон касается тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, и направлен в первую очередь на обеспечение безопасности — особенно для пешеходов и детей.
Что теперь считается нарушением
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти меры помогут сократить число аварий с участием самокатов и повысят общую безопасность на дорогах.
Введение ответственности — шаг к цивилизованному использованию новых видов транспорта. Теперь любителям "прохватить" на самокате придётся подумать дважды, прежде чем нарушать правила.
Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.
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