Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману

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Электросамокаты давно стали привычной частью городского движения — но теперь правила игры меняются. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД на самокатах, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электросамокаты

Закон касается тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, и направлен в первую очередь на обеспечение безопасности — особенно для пешеходов и детей.

Что теперь считается нарушением

Езда в нетрезвом виде обойдётся в 20-30 тысяч рублей.

Превышение скорости — от 500 до 5 тысяч.

За ДТП с лёгким или средним вредом здоровью — до 15 тысяч рублей штрафа.

Будут наказывать за езду по автомагистралям, опасное пересечение перекрёстков, движение по тротуарам и другие нарушения.

Отказ от прохождения медосвидетельствования тоже станет основанием для серьёзного штрафа.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти меры помогут сократить число аварий с участием самокатов и повысят общую безопасность на дорогах.

Введение ответственности — шаг к цивилизованному использованию новых видов транспорта. Теперь любителям "прохватить" на самокате придётся подумать дважды, прежде чем нарушать правила.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

