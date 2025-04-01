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Электромобили и премиум-класс: топ-10 автомобилей с самым быстрым падением стоимости

2:58
Авто

Покупка нового автомобиля — не всегда разумное вложение, ведь большинство машин теряют до половины своей стоимости уже в течение первых 4-5 лет. Однако некоторые модели обесцениваются особенно быстро. Ниже — десятка автомобилей, которые принесли своим владельцам наибольшие финансовые потери за последние пять лет. Многие из этих моделей доступны и на европейском рынке.

Tesla Model S
Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model S

Cadillac Escalade ESV

Растянутая версия культового американского внедорожника длиной 5,76 метра с мотором V8 или дизельной "шестёркой" потеряла 62,9% стоимости. Несмотря на статус и размеры, модель оказалась неустойчивой к падению интереса на вторичке.

Tesla Model X

Футуристичный электрический кроссовер с "крыльями чайки" подешевел на 63,4%. Причина — опасения по поводу деградации батарей и снижение доверия к марке.

Nissan Leaf

Один из пионеров электромобильного сегмента, Leaf больше не выделяется среди новых конкурентов. Потеря стоимости — 64,1%.

Maserati Levante

Снятый с производства итальянский внедорожник потерял в цене 64,7%. Красивая, но не слишком надёжная модель не смогла закрепиться в сознании покупателей.

BMW 5 Series

Популярный бизнес-седан также обесценился на 64,7%, несмотря на высокую популярность. Сказывается насыщенность рынка и высокая конкуренция.

Maserati Ghibli

Ещё одна модель от Maserati, чьё производство завершилось в 2023 году. Четырёхдверный седан утратил 64,7% своей стоимости.

Infiniti QX80

Малоизвестный в Европе, но крупный внедорожник длиной 5,34 метра не оправдал ожиданий покупателей и потерял 65% от своей начальной цены.

Tesla Model S

Флагманский седан Tesla с 2020 года подешевел на 65,2%. Проблемы с продажами, восприятием бренда и конкуренцией сделали своё дело.

BMW 7 Series

Премиальный седан, по мнению аналитиков, страдает от слишком быстрого устаревания технологий. Потери — 67,2%.

Jaguar I-Pace

Абсолютный антилидер — электрический кроссовер от Jaguar, собиравшийся в Австрии. За 5 лет модель подешевела на 72,2%. Это первая электромодель бренда, и, судя по всему, попытка оказалась неудачной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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