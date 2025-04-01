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Подушки Takata снова под ударом: в список отзыва попали премиум-бренды

1:20
Авто

Проблемы с подушками безопасности Takata продолжают тревожить автопроизводителей по всему миру. На этой неделе отзывная кампания распространилась и на британские бренды премиум-сегмента, подчёркивая, что потенциальная угроза не зависит от стоимости автомобиля — она одинаково затрагивает как бюджетные, так и дорогие модели.

подушки безопасности автомобиля
Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
подушки безопасности автомобиля

Подушки безопасности японской компании Takata оснащены пиропатронами, в которых используется специальное топливо. Однако из-за воздействия влаги и других факторов внешней среды оно может вести себя непредсказуемо. В одних случаях подушка срабатывает с запозданием, не обеспечивая должной защиты, а в других — слишком резко, выбрасывая осколки корпуса по салону. Такие сценарии опасны и могут привести к тяжёлым травмам, а иногда и гибели пассажиров.

Несмотря на то, что дефект касается моделей, выпущенных много лет назад, он по-прежнему актуален: отзывная кампания длится уже несколько лет и остаётся крупнейшей в истории автомобилестроения. Проблема охватывает десятки автопроизводителей и сотни моделей.

Европейский союз публикует обновлённые списки отзывов еженедельно, в том числе и для автомобилей, эксплуатируемых в странах ЕС.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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