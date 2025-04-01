Новый Birba ударил по FIAT: 182 км хода — и цена, от которой челюсть падает

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FIAT сталкивается с новой угрозой — на рынок выходит конкурент, который может потеснить привычных лидеров в сегменте доступных городских авто. Несмотря на то, что Panda остаётся самой продаваемой машиной в Италии, а недавний выпуск миникара Topolino (он же "Микки Маус”) вызвал положительный отклик, теперь перед Туринским брендом стоит новая задача: устоять против действительно дешёвого и дерзкого новичка.

Фото: Fiat Panda Pop by NRMA Motoring and Services from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Panda Birba

Речь идёт о транспортных средствах категории L7 - промежуточном классе между миникарами и полноценными городскими машинами. Они электрические, ими можно управлять уже с 16 лет, и они быстро набирают популярность в Европе.

Birba: ответ DR Group на спрос мегаполисов

Одной из ярких новинок стал Birba - компактный электроквадрицикл от DR Group. Хотя модель и носит итальянское имя, её корни — китайские: это адаптированная версия Chery QQ, представляемая на итальянском рынке. DR Group, давно сотрудничающая с китайскими автопроизводителями, представила новинку с расчётом на молодёжную и городскую аудиторию.

Размеры Birba - 298 см в длину, 149 см в ширину и 164 см в высоту. Машина оснащена электродвигателем мощностью 30 л. с. и литиевой батареей, обеспечивающей запас хода до 182 км на одной зарядке.

Цены, которые меняют рынок

Базовая стоимость Birba - 12 900 евро. Однако с учётом государственных стимулов автомобиль можно приобрести за 9 900 евро, а при утилизации старой машины — всего за 8 900 евро. Это делает модель одним из самых доступных электрических автомобилей в Италии, что особенно важно для тех, кто ищет недорогое и экологичное решение для повседневных городских поездок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

