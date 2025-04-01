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Маленький, но дальнобойный: новый Corsa Electric удивил запасом хода

Авто

Электрическая версия Opel Corsa стала ещё привлекательнее после свежего обновления, благодаря которому вырос запас хода, но при этом стоимость осталась на том же уровне.

Opel Corsa-e
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Opel Corsa-e

Как сообщает пресс-служба бренда, теперь Corsa Electric комплектуется батареей на 51 кВт⋅ч, которая в сочетании с электромотором мощностью 115 кВт (156 л. с.) позволяет проезжать до 429 км по циклу WLTP. Это на 24 км больше, чем у предыдущей версии — прирост составил 6%.

Городской хэтчбек, который стабильно входит в число самых продаваемых моделей Opel, недавно получил звание "лучший в классе" от издания electricar. При этом благодаря использованию батарей с технологией NMC (никель-марганец-кобальт) улучшилась не только автономность, но и эффективность работы силовой установки.

Обновлённая Corsa Electric потребляет всего 14,2 кВт⋅ч на 100 км, а на станциях быстрой зарядки мощностью 100 кВт заряжается до 80% менее чем за полчаса.

Несмотря на все улучшения, немецкий автопроизводитель сохранил стартовую цену на прежнем уровне. Сейчас на официальном сайте указана акция: первый платёж — 11 773 евро, затем 35 ежемесячных платежей по 99 евро и финальный платёж в 16 680 евро. Общая промо-цена составляет 29 000 евро. Отметим, что итоговая сумма может варьироваться в зависимости от конфигурации, комплектации и дополнительных опций.

Opel Corsa - одна из самых узнаваемых моделей бренда. С момента первого выпуска в 1982 году сменилось шесть поколений. В разных странах автомобиль продавался под разными именами: Vauxhall Corsa и Nova в Великобритании, Chevrolet Corsa в Латинской Америке, Holden Barina в Австралии и Opel Vita в Японии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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