ТОП-5 советских грузовиков, которые лучше всего работали в мороз

Советские зимы были суровыми, особенно в Сибири и на севере страны.
Грузовики, работающие в таких условиях, должны были быть надёжными, легко заводиться в мороз и не подводить водителей в самых экстремальных ситуациях. Вот ТОП-5 советских грузовиков, которые показали себя наиболее устойчивыми к низким температурам.
1. ЗИЛ-131 — главный вездеход для суровой зимы
Почему он хорош в мороз?
ЗИЛ-131 активно использовался в армии, вахтовыми бригадами и в лесных хозяйствах, где приходилось ездить по заснеженным дорогам.
2. ГАЗ-66 — неприхотливый и надёжный
Почему хорош в мороз?
ГАЗ-66 был любимцем геологов, нефтяников и военных, работавших в самых холодных регионах СССР.
3. Урал-375 — мощь для экстремальных условий
Почему хорош в мороз?
Этот грузовик был незаменим в Сибири, на Крайнем Севере и в армии, где часто приходилось работать при температурах минус 40 и ниже.
4. КамАЗ-4310 — советский тяжеловоз, не боящийся холода
Почему он хорош в мороз?
КамАЗ-4310 активно применялся в армии, вахтовых перевозках и в экспедициях по замёрзшим дорогам Сибири.
5. КрАЗ-255Б — мощный "северянин"
Почему хорош в мороз?
Этот грузовик перевозил тяжёлые грузы в условиях вечной мерзлоты, на стройках нефтегазовых месторождений и в армейских колоннах.
Советские грузовики создавались с учётом суровых климатических условий. Они помогали доставлять грузы, эвакуировать людей и даже воевать, несмотря на экстремальные температуры.
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