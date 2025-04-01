ТОП-5 советских грузовиков, которые лучше всего работали в мороз

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Советские зимы были суровыми, особенно в Сибири и на севере страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЗИЛ-131 Автомобиль-мастерская

Грузовики, работающие в таких условиях, должны были быть надёжными, легко заводиться в мороз и не подводить водителей в самых экстремальных ситуациях. Вот ТОП-5 советских грузовиков, которые показали себя наиболее устойчивыми к низким температурам.

1. ЗИЛ-131 — главный вездеход для суровой зимы

Почему он хорош в мороз?

Карбюраторный двигатель V8 легко запускался даже в сильный мороз.

Штатная система предпускового подогрева помогала завести машину при температуре ниже -30 °C.

Полный привод и большие колёса позволяли уверенно двигаться по снегу и льду.

ЗИЛ-131 активно использовался в армии, вахтовыми бригадами и в лесных хозяйствах, где приходилось ездить по заснеженным дорогам.

2. ГАЗ-66 — неприхотливый и надёжный

Почему хорош в мороз?

Высокий дорожный просвет и полный привод позволяли преодолевать глубокий снег.

Простая карбюраторная система делала запуск двигателя в холодную погоду менее проблемным.

В армейских версиях можно было установить автономный подогреватель двигателя.

ГАЗ-66 был любимцем геологов, нефтяников и военных, работавших в самых холодных регионах СССР.

3. Урал-375 — мощь для экстремальных условий

Почему хорош в мороз?

Двигатель V8 с предпусковым подогревом обеспечивал уверенный запуск при низких температурах.

Широкие колёса с регулируемым давлением улучшали проходимость по снегу.

Простой карбюраторный двигатель легко ремонтировался даже в полевых условиях.

Этот грузовик был незаменим в Сибири, на Крайнем Севере и в армии, где часто приходилось работать при температурах минус 40 и ниже.

4. КамАЗ-4310 — советский тяжеловоз, не боящийся холода

Почему он хорош в мороз?

Дизельный двигатель с системой подогрева облегчал запуск при минусовых температурах.

Надёжные топливные фильтры не допускали замерзания дизельного топлива.

Полный привод позволял уверенно передвигаться по заснеженным трассам.

КамАЗ-4310 активно применялся в армии, вахтовых перевозках и в экспедициях по замёрзшим дорогам Сибири.

5. КрАЗ-255Б — мощный "северянин"

Почему хорош в мороз?

Двигатель с воздушным охлаждением не требовал жидкости, которая могла бы замёрзнуть.

Предпусковой подогреватель позволял запускать мотор даже при минус 50.

Большие шины с возможностью регулировки давления улучшали сцепление с дорогой.

Этот грузовик перевозил тяжёлые грузы в условиях вечной мерзлоты, на стройках нефтегазовых месторождений и в армейских колоннах.

Советские грузовики создавались с учётом суровых климатических условий. Они помогали доставлять грузы, эвакуировать людей и даже воевать, несмотря на экстремальные температуры.