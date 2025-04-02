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Без процентов, но не без подвоха: правда о рассрочке от дилеров

2:06
Авто

На фоне стагнации авторынка в России дилеры стали активно предлагать рассрочку на покупку новых автомобилей как альтернативу классическому автокредиту. Это позволяет привлечь клиентов, не желающих платить проценты банкам. Об этом сообщает издание "За рулем".

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Рассрочка — не новинка, но с нюансами

Эксперты поясняют: рассрочка — это, по сути, субсидированный кредит, где проценты за покупателя берёт на себя дистрибьютор или производитель. Сроки ограничены — чаще от одного до трёх лет. Но при этом нет банковских переплат, что делает такой формат привлекательным.

Не все уверены в её эффективности

Директор департамента новых авто компании "Рольф" Николай Иванов считает, что такие программы не стимулируют рынок. Даже беспроцентные кредиты, по его мнению, не способны повлиять на общий уровень продаж.

Бонусы и скидки — реальный стимул

Замгендиректора "Авилон" Роман Тюктеев убеждён: рассрочка работает, но больше всего клиентов привлекают скидки и бонусы. Сейчас размер дисконта на новый автомобиль может доходить до 500 тысяч рублей. В среднем по рынку — от 200 до 500 тысяч, в зависимости от бренда.

Цены действительно пошли вниз

В первом квартале 2025 года средняя цена нового легкового автомобиля снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Причины — рост импорта, спад спроса и общая корректировка цен. Во "в зоне дисконта" оказались почти все марки, со снижением на 3-4%.

Voyah и другие: скидки по максимуму

Некоторые модели 2024 года, включая Voyah Free, продаются с максимальными скидками — это связано с локализацией сборки в России. Рост продаж дилеры ожидают ближе к лету, когда могут вступить в силу новые программы и повысится интерес покупателей.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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