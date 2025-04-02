Без процентов, но не без подвоха: правда о рассрочке от дилеров

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На фоне стагнации авторынка в России дилеры стали активно предлагать рассрочку на покупку новых автомобилей как альтернативу классическому автокредиту. Это позволяет привлечь клиентов, не желающих платить проценты банкам. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Рассрочка — не новинка, но с нюансами

Эксперты поясняют: рассрочка — это, по сути, субсидированный кредит, где проценты за покупателя берёт на себя дистрибьютор или производитель. Сроки ограничены — чаще от одного до трёх лет. Но при этом нет банковских переплат, что делает такой формат привлекательным.

Не все уверены в её эффективности

Директор департамента новых авто компании "Рольф" Николай Иванов считает, что такие программы не стимулируют рынок. Даже беспроцентные кредиты, по его мнению, не способны повлиять на общий уровень продаж.

Бонусы и скидки — реальный стимул

Замгендиректора "Авилон" Роман Тюктеев убеждён: рассрочка работает, но больше всего клиентов привлекают скидки и бонусы. Сейчас размер дисконта на новый автомобиль может доходить до 500 тысяч рублей. В среднем по рынку — от 200 до 500 тысяч, в зависимости от бренда.

Цены действительно пошли вниз

В первом квартале 2025 года средняя цена нового легкового автомобиля снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Причины — рост импорта, спад спроса и общая корректировка цен. Во "в зоне дисконта" оказались почти все марки, со снижением на 3-4%.

Voyah и другие: скидки по максимуму

Некоторые модели 2024 года, включая Voyah Free, продаются с максимальными скидками — это связано с локализацией сборки в России. Рост продаж дилеры ожидают ближе к лету, когда могут вступить в силу новые программы и повысится интерес покупателей.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.

