Эти права станут недействительными уже с 1 апреля — срочно проверьте своё удостоверение

С 1 апреля 2025 года в России начнётся массовая замена водительских удостоверений, срок действия которых истёк в 2022 году и был автоматически продлён. Такие права перестают быть действительными, и водителям придётся оформить новые.
Чтобы получить новое удостоверение, необходимо:
Пройти медицинскую комиссию;
Оплатить государственную пошлину;
Обратиться в подразделение ГАИ для оформления нового документа.
Напомним, весной 2022 года Правительство РФ приняло постановление, согласно которому права с истёкшим сроком действия автоматически продлевались на 3 года из-за пандемии и сопутствующих ограничений. Подобные решения принимались и в 2023–2024 годах, но водители, чьи документы были продлены именно в 2022-м, первыми подошли к финальному сроку.
Если сесть за руль с недействительным удостоверением после 1 апреля, можно получить:
Штраф до 15 000 рублей;
Отстранение от управления авто до получения действующих прав.
Проверить срок действия водительского удостоверения стоит прямо сейчас. Если ваши права были продлены автоматически в 2022 году — пора записываться на медкомиссию и идти в ГАИ. Иначе можно нарваться не только на штраф, но и на неприятную остановку на дороге.
Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
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