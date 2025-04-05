Эти права станут недействительными уже с 1 апреля — срочно проверьте своё удостоверение

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С 1 апреля 2025 года в России начнётся массовая замена водительских удостоверений, срок действия которых истёк в 2022 году и был автоматически продлён. Такие права перестают быть действительными, и водителям придётся оформить новые.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сдача на водительские права

Что нужно для замены

Чтобы получить новое удостоверение, необходимо:

Пройти медицинскую комиссию;

Оплатить государственную пошлину;

Обратиться в подразделение ГАИ для оформления нового документа.

Почему именно сейчас

Напомним, весной 2022 года Правительство РФ приняло постановление, согласно которому права с истёкшим сроком действия автоматически продлевались на 3 года из-за пандемии и сопутствующих ограничений. Подобные решения принимались и в 2023–2024 годах, но водители, чьи документы были продлены именно в 2022-м, первыми подошли к финальному сроку.

Что грозит забывчивым

Если сесть за руль с недействительным удостоверением после 1 апреля, можно получить:

Штраф до 15 000 рублей;

Отстранение от управления авто до получения действующих прав.

Вывод один — не тянуть с заменой

Проверить срок действия водительского удостоверения стоит прямо сейчас. Если ваши права были продлены автоматически в 2022 году — пора записываться на медкомиссию и идти в ГАИ. Иначе можно нарваться не только на штраф, но и на неприятную остановку на дороге.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



