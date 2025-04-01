ТОП-5 легковых автомобилей СССР с лучшей ходовой

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Советские дороги были далеко не идеальными — разбитый асфальт, гравий, грунтовка, ямы и снег.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ваз-2121

И одним из главных требований к автомобилям была надёжная ходовая часть, способная выдерживать тяжёлые условия эксплуатации. Давай разберём 5 советских машин с лучшей подвеской и проходимостью.

1. Нива ВАЗ-2121 — первый кроссовер в мире

Годы выпуска: с 1977 года. Привод: полный. Подвеска: передняя — независимая, задняя — зависимая.

Легендарная "Нива" стала первым в мире серийным внедорожником с несущим кузовом и независимой передней подвеской. Её подвеска позволяла легко преодолевать грязь, снег и грунтовку.

Ездит там, где другие застревают, и до сих пор любима рыбаками, охотниками и сельскими жителями.

2. Волга ГАЗ-24 — комфорт и плавность хода

Годы выпуска: 1970-1985. Привод: задний. Подвеска: передняя — независимая на поперечных рычагах, задняя — рессорная.

ГАЗ-24 отличался мягкой подвеской, которая обеспечивала плавность хода даже на разбитых дорогах. Машина легко "глотала" неровности, а благодаря длинной базе обеспечивала комфорт даже на ухабах.

Часто использовалась как такси и служебный транспорт, потому что могла пройти сотни тысяч километров без серьёзных проблем.

3. Москвич-412 — крепкий середнячок

Годы выпуска: 1967-1997. Привод: задний. Подвеска: передняя — независимая, задняя — рессорная.

"Москвич-412" был настоящей рабочей лошадкой. Благодаря простой и надёжной подвеске, машина хорошо держалась на дороге, уверенно чувствовала себя на просёлке и легко ремонтировалась в случае поломок.

Участвовал в ралли Лондон - Сидней в 1968 году и успешно финишировал, доказав свою выносливость.

4. ГАЗ-69 — военный проходимец

Годы выпуска: 1953-1972. Привод: полный. Подвеска: зависимая на рессорах.

ГАЗ-69 — это предшественник УАЗа. Его жёсткая рессорная подвеска могла выдерживать экстремальные нагрузки, а полный привод позволял проезжать даже по болотам.

Был любим в армии, на селе и у геологов. До сих пор встречается в эксплуатации.

5. УАЗ-469 — легенда бездорожья

Годы выпуска: с 1972 года. Привод: полный. Подвеска: зависимая на рессорах.

Если нужна машина для самых суровых условий, то это УАЗ-469. Он легко преодолевает броды, камни, грязь и снег, а его простая подвеска неубиваема и легко чинится даже в поле.

До сих пор служит в армии, полиции и у экспедиторов.

Лучшие машины по ходовой части в СССР — это те, что справлялись с бездорожьем и неубиваемыми дорогами.