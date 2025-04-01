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Спидвей в СССР: на чём ездили советские гонщики

3:25
Авто

Спидвей — это экстремальные мотоциклетные гонки по овальной грунтовой (ледовой) трассе, где мотоциклы проходят повороты в контролируемом заносе на высокой скорости.

Speedway Extraliiga 22. 5. 2010 - erä 17
Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Speedway Extraliiga 22. 5. 2010 - erä 17

В СССР этот вид спорта был очень популярен, а советские гонщики успешно выступали на международных соревнованиях. Давай разберёмся, на каких мотоциклах они гоняли и какие модели были самыми успешными.

1. Мотоцикл Ковровец К-125 (1950-е) — первые шаги

Производитель: Ковровский мотоциклетный завод (КМЗ). Мощность: ~5 л. с.

Особенности: лёгкий, но слабый для серьёзных гонок.

В первые годы советского спидвея гонщики использовали обычные дорожные мотоциклы с минимальными переделками. К-125 был одним из первых, но он не выдерживал нагрузок, и вскоре появились более мощные модели.

2. Иж-49 и Иж-55 (1950-1960-е) — первые специализированные модели

Производитель: Ижевский мотоциклетный завод. Мощность: 10-12 л. с.

Особенности: лёгкая рама, небольшая масса.

Ижевский завод выпускал модели, которые адаптировали для спидвея — убирали всё лишнее, изменяли руль и делали подвеску жёстче. На таких мотоциклах гонщики СССР начали побеждать в восточноевропейских соревнованиях.

3. Мотоцикл Восход-Спорт (1960-е) — первая серьёзная модель

Производитель: Ковровский завод. Мощность: ~15 л. с.

Особенности: облегчённая конструкция, мощный двухтактный двигатель.

Этот мотоцикл создавался специально для спидвея. Он был мощнее и легче предыдущих моделей, что позволило увеличить скорость и управляемость на треке.

4. Мотоцикл К-16 (1970-е) — советский ответ мировым лидерам

Производитель: Ковровский завод. Мощность: 22-25 л. с.

Особенности: односкоростная коробка передач, укороченный руль, улучшенная рама.

К-16 — это первый советский мотоцикл, который по характеристикам приблизился к мировым стандартам. На нём советские гонщики начали бороться за призовые места в международных турнирах.

5. Мотоцикл GM-500 (1980-е) — чемпионская техника

Производитель: Jawa (Чехословакия) и GM (Италия). Мощность: 50+ л. с.

Особенности: профессиональный гоночный мотоцикл без тормозов.

К 1980-м годам советские гонщики пересели на чехословацкие Jawa и итальянские GM, так как они были гораздо мощнее. Эти мотоциклы стали стандартом мирового спидвея, а советские гонщики стали выигрывать чемпионаты Европы и мира.

Советский спидвей прошёл долгий путь от доработанных дорожных мотоциклов до специальных гоночных моделей. Советские гонщики не раз становились чемпионами, а спидвей оставался одним из самых зрелищных мотоспортивных соревнований в СССР.

Ленинград .Спидвей СССР и Финляндия 1976 год
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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