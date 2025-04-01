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ТОП-5 экспортных модификаций советских машин

2:04
Авто

Советские автомобили, несмотря на свою специфику, пользовались спросом за рубежом.

"Лада" ВАЗ-2107
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Лада" ВАЗ-2107

Для экспортных рынков выпускались специальные модификации, учитывавшие местные требования и предпочтения.

Вот ТОП-5 экспортных модификаций советских машин.

1. ВАЗ-2107 "Lada Riva"

Экспортировалась в Великобританию, Канаду и Западную Европу. Особенности: улучшенный салон с мягкими материалами, каталитический нейтрализатор, модернизированные двигатели, большие бамперы и новые фары.

Популярность: доступность, простота обслуживания и надёжность.

2. Москвич-2141 "Aleko"

Экспортировался во Францию, Бельгию и Финляндию. Особенности: двигатели Peugeot на экспортных версиях, улучшенные сиденья и отделка салона, европейская светотехника.

Популярность: просторный переднеприводный автомобиль с мягкой подвеской.

3. ГАЗ-24 "Волга"

Экспортировался в Германию, Кубу, Египет и Ирак. Особенности: дизельный двигатель Mercedes-Benz для Германии, кондиционер и усиленная подвеска для Ближнего Востока, улучшенный хромированный декор для Кубы.

Популярность: статусный автомобиль, ценившийся за прочность и комфорт.

4. LADA Niva Plein Soleil

Экспортировался во Францию. Особенности: отсутствие задней части крыши, улучшенная прочность каркаса.

Популярность: уникальный дизайн, подходящий для солнечного климата.

5. LADA Natasha

Экспортировался в Бельгию. Особенности: кабриолет, разработанный совместно с бельгийской компанией.

Популярность: эксклюзивность, было выпущено всего 456 экземпляров.

Эти экспортные модификации советских автомобилей пользовались спросом за рубежом благодаря своей надёжности, доступности и адаптации к местным условиям.

ВАЗ-2107 "Lada Riva"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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