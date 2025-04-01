ТОП-4 самых надёжных автобусов СССР  

В Советском Союзе автобусы были основой общественного транспорта, работая в городах, селах и даже в сложных климатических условиях.
Некоторые модели отличались невероятной надёжностью и служили десятилетиями. Давай разберём 4 самых надёжных автобусов СССР, которые стали легендами.
1. ЛиАЗ-677 — "рычащий" долгожитель
Годы выпуска: 1967-1994. Вместимость: 110 пассажиров.
Особенности: автоматическая коробка передач, мягкая подвеска.
ЛиАЗ-677 был самым массовым городским автобусом в СССР. Его ценили за простоту конструкции и мягкий ход. Благодаря гидромеханической коробке передач и мощному бензиновому двигателю, он уверенно справлялся с нагрузками.
Чем прославился? Работал десятилетиями без капитального ремонта, а звук его "кардана" был знаком каждому жителю СССР.
2. ПАЗ-672 — король междугородних маршрутов
Годы выпуска: 1968-1989. Вместимость: 23-45 пассажиров.
Особенности: простая конструкция, высокая проходимость.
Этот небольшой, но крайне выносливый автобус можно было встретить в любой части СССР — от деревень до промышленных зон. Его доступность, ремонтопригодность и устойчивость к перегрузкам сделали его незаменимым.
Чем прославился? Даже сегодня эти автобусы до сих пор ездят в глубинке, а их двигатель может работать годами без серьёзных поломок.
3. ЛАЗ-695 — символ городских перевозок
Годы выпуска: 1956-2002. Вместимость: 65 пассажиров.
Особенности: надёжный дизельный двигатель, удобный салон.
Львовский автобусный завод создавал одни из самых удобных и долговечных автобусов. ЛАЗ-695 работал в городах и междугородных маршрутах, выдерживая сотни тысяч километров пробега.
Чем прославился? Это был первый автобус в СССР с пневматическими дверями, а его мягкий ход оценили миллионы пассажиров.
4. Икарус-250 — венгерский гость, завоевавший СССР
Годы выпуска: 1968-1996. Вместимость: 50 пассажиров.
Особенности: турбированный дизель, мягкие кресла.
Хотя Икарус-250 был импортным автобусом, он стал основой междугородных перевозок в СССР. Его двигатель мог проходить сотни тысяч километров без капремонта, а комфорт был на уровне европейских стандартов.
Чем прославился? Эти автобусы работали даже в 2000-х, а некоторые используются до сих пор.
Советские автобусы создавались на века, и многие модели до сих пор работают. Особенно выделяются ЛиАЗ-677 и ПАЗ-672, которые проехали миллионы километров и стали символами целой эпохи.
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