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ТОП-4 самых надёжных автобусов СССР  

3:22
Авто

В Советском Союзе автобусы были основой общественного транспорта, работая в городах, селах и даже в сложных климатических условиях.

Автобус ЛиАЗ-677
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Автобус ЛиАЗ-677

Некоторые модели отличались невероятной надёжностью и служили десятилетиями. Давай разберём 4 самых надёжных автобусов СССР, которые стали легендами.

1. ЛиАЗ-677 — "рычащий" долгожитель

Годы выпуска: 1967-1994. Вместимость: 110 пассажиров.

Особенности: автоматическая коробка передач, мягкая подвеска.

ЛиАЗ-677 был самым массовым городским автобусом в СССР. Его ценили за простоту конструкции и мягкий ход. Благодаря гидромеханической коробке передач и мощному бензиновому двигателю, он уверенно справлялся с нагрузками.

Чем прославился? Работал десятилетиями без капитального ремонта, а звук его "кардана" был знаком каждому жителю СССР.

2. ПАЗ-672 — король междугородних маршрутов

Годы выпуска: 1968-1989. Вместимость: 23-45 пассажиров.

Особенности: простая конструкция, высокая проходимость.

Этот небольшой, но крайне выносливый автобус можно было встретить в любой части СССР — от деревень до промышленных зон. Его доступность, ремонтопригодность и устойчивость к перегрузкам сделали его незаменимым.

Чем прославился? Даже сегодня эти автобусы до сих пор ездят в глубинке, а их двигатель может работать годами без серьёзных поломок.

 

3. ЛАЗ-695 — символ городских перевозок

Годы выпуска: 1956-2002. Вместимость: 65 пассажиров.

Особенности: надёжный дизельный двигатель, удобный салон.

Львовский автобусный завод создавал одни из самых удобных и долговечных автобусов. ЛАЗ-695 работал в городах и междугородных маршрутах, выдерживая сотни тысяч километров пробега.

Чем прославился? Это был первый автобус в СССР с пневматическими дверями, а его мягкий ход оценили миллионы пассажиров.

4. Икарус-250 — венгерский гость, завоевавший СССР

Годы выпуска: 1968-1996. Вместимость: 50 пассажиров.

Особенности: турбированный дизель, мягкие кресла.

Хотя Икарус-250 был импортным автобусом, он стал основой междугородных перевозок в СССР. Его двигатель мог проходить сотни тысяч километров без капремонта, а комфорт был на уровне европейских стандартов.

Чем прославился? Эти автобусы работали даже в 2000-х, а некоторые используются до сих пор.

Советские автобусы создавались на века, и многие модели до сих пор работают. Особенно выделяются ЛиАЗ-677 и ПАЗ-672, которые проехали миллионы километров и стали символами целой эпохи.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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