Грузовики СССР на фронте — какие машины использовались во время Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны Красная Армия использовала различные грузовики, как отечественного производства, так и поставляемые по программе ленд-лиза.

Фото: commons.wikimedia.org by Stas Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зис-5

Давайте вспомним основные модели.

Советские грузовики

1. ГАЗ-АА ("полуторка") — один из самых массовых советских грузовиков. Грузоподъёмность — 1,5 тонны, широко использовался для перевозки грузов, личного состава и вооружения.

2. ГАЗ-ММ — модернизированная версия ГАЗ-АА с более мощным двигателем.

3. ЗИС-5 — основной трёхтонный грузовик Красной Армии, широко использовался для перевозки боеприпасов, топлива, личного состава и артиллерийских орудий.

4. ЗИС-6 — трёхосная версия ЗИС-5, применявшаяся для перевозки тяжёлых грузов, а также в качестве базы для реактивных установок "Катюша".

5. ЯГ-6 — крупнотоннажный грузовик, использовавшийся для снабжения тыла.

6. ЗИС-42 — полугусеничный вариант ЗИС-5, лучше подходивший для бездорожья.

7. ГАЗ-60 — полугусеничный грузовик на базе ГАЗ-АА.

Ленд-лиз

1. Studebaker US6 — один из самых массовых американских грузовиков в Красной Армии, использовался для перевозки боеприпасов, артиллерии, топлива и как база для "Катюш".

2. GMC CCKW ("Джимми") — 2,5-тонный грузовик, широко применявшийся для снабжения войск.

3. Dodge WC — серия лёгких грузовиков и командирских машин.

4. Ford Marmon-Herrington — использовался как тягач и транспортная машина.

Эти машины сыграли огромную роль в обеспечении Красной Армии всем необходимым, от продовольствия до вооружения, и помогли одержать победу.