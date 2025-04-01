Алкоголь не спешит: сколько на самом деле требуется времени, чтобы сесть за руль без страха

Самый быстрый способ лишиться прав — это сесть за руль в состоянии опьянения. Даже минимальные 0,3 промилле в крови могут стоить полутора лет без водительского удостоверения и штрафа в 30 тысяч рублей. Логичный вопрос: сколько можно выпить вечером, если утром — за руль?
Интернет полон таблиц выведения алкоголя. Но они — опасное упрощение. Скорость распада спирта зависит от десятков факторов:
массы тела,
крепости напитка,
количества закуски,
состояния печени,
пола (у женщин выведение медленнее на 15-20%),
хронических заболеваний,
режима сна и даже стресса.
Даже у одного и того же человека спирт может выходить по-разному в разные дни.
Средние данные всё же дают представление о масштабах проблемы:
0,5 л пива (4%) — до 3 часов,
0,3 л шампанского (11%) — до 8 часов,
300 г вина (18%) — до 13 часов,
300 г водки — до 19 часов.
И это — если с печенью всё в порядке и вес нормальный.
Уже при 0,5 промилле снижается внимание. На 0,8 — реакция падает, сигналы и знаки становятся "размытыми". При 1,2 начинается заторможенность, а на уровне 2,5 промилле человек уже с трудом осознаёт реальность. Свыше 3 — возможна смерть от отравления.
Если утро за рулём — вечер без алкоголя. Даже бокал вина может выветриваться полдня. Не рискуйте ни собой, ни другими.
Алкого́ль (от араб. الكحل, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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