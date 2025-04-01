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Алкоголь не спешит: сколько на самом деле требуется времени, чтобы сесть за руль без страха

1:56
Авто

Самый быстрый способ лишиться прав — это сесть за руль в состоянии опьянения. Даже минимальные 0,3 промилле в крови могут стоить полутора лет без водительского удостоверения и штрафа в 30 тысяч рублей. Логичный вопрос: сколько можно выпить вечером, если утром — за руль?

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Таблицы врут. Организм — нет

Интернет полон таблиц выведения алкоголя. Но они — опасное упрощение. Скорость распада спирта зависит от десятков факторов:

  • массы тела,

  • крепости напитка,

  • количества закуски,

  • состояния печени,

  • пола (у женщин выведение медленнее на 15-20%),

  • хронических заболеваний,

  • режима сна и даже стресса.

Даже у одного и того же человека спирт может выходить по-разному в разные дни.

Цифры для ориентира

Средние данные всё же дают представление о масштабах проблемы:

  • 0,5 л пива (4%) — до 3 часов,

  • 0,3 л шампанского (11%) — до 8 часов,

  • 300 г вина (18%) — до 13 часов,

  • 300 г водки — до 19 часов.

И это — если с печенью всё в порядке и вес нормальный.

Что происходит с организмом

Уже при 0,5 промилле снижается внимание. На 0,8 — реакция падает, сигналы и знаки становятся "размытыми". При 1,2 начинается заторможенность, а на уровне 2,5 промилле человек уже с трудом осознаёт реальность. Свыше 3 — возможна смерть от отравления.

Вывод очевиден

Если утро за рулём — вечер без алкоголя. Даже бокал вина может выветриваться полдня. Не рискуйте ни собой, ни другими.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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