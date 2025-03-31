Революция в мире доступных семейных автомобилей: китайцы представляют новый Wuling Hongguang EREV

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Китайский автопроизводитель Wuling представил модель Hongguang EREV — гибридный семейный внедорожник, который сочетает в себе доступную цену и впечатляющую дальность хода. С длиной 4,52 метра и колесной базой 2,85 метра, этот автомобиль предлагает просторный салон для семейных поездок.​

Фото: Wikipedia by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Polestar 3

Доступность и цена

Одним из ключевых преимуществ Wuling Hongguang EREV является его стоимость. Базовая версия оценивается примерно в 9 000 евро, а более оснащенная модификация доступна за дополнительные 1 000 евро. Такая ценовая политика делает его конкурентоспособным вариантом по сравнению с популярными европейскими моделями, такими как Fiat Panda.​

Технические характеристики

Hongguang EREV оснащен литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 8,5 кВт·ч, которая поддерживается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 л. с. и крутящим моментом 125 Н·м. Важно отметить, что бензиновый двигатель не приводит в движение колеса напрямую, а функционирует как генератор для подзарядки батареи. Электродвигатель, расположенный на задней оси, обеспечивает мощность 101 л. с. и крутящий момент 180 Н·м.​

Дальность хода и зарядка

В полностью электрическом режиме Hongguang EREV способен преодолеть до 50 км по циклу CLTC, что подходит для большинства ежедневных поездок по городу. В сочетании с бензиновым двигателем общая дальность хода увеличивается до впечатляющих 1 000 км, обеспечивая уверенность в длительных путешествиях без частых остановок для подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки, батарея может быть заряжена до 80% всего за 30 минут при подключении к высокомощной зарядной станции.​

Дизайн и аэродинамика

Автомобиль обладает гармоничным дизайном с коэффициентом аэродинамического сопротивления (Cx) 0,32, что на 15% ниже по сравнению с бензиновой версией. Это способствует улучшенной эффективности и снижению расхода энергии при движении.​

Производство и партнерство

Wuling Hongguang EREV разработан совместным предприятием SGMW, в состав которого входят компании Wuling, SAIC и General Motors. Это сотрудничество объединяет опыт и технологии ведущих автопроизводителей, что отражается в качестве и инновационности выпускаемой модели.

Уточнения

Wuling Hongguang (кит. 五菱宏光; пиньинь Wǔlíng hóngguāng) — компактвэн, выпускаемый с сентября 2010 года подразделением SAIC-GM-Wuling.

