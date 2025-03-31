ТОП-4 автобуса СССР, которые могли ездить по бездорожью  

В Советском Союзе автобусы использовались не только для городских и междугородних перевозок, но и для работы в экстремальных условиях.
Инженеры создавали внедорожные автобусы, способные преодолевать грязь, снег и труднопроходимые участки. Давай разберём несколько самых проходимых автобусов СССР.
1. ПАЗ-3201 — мал, да удал
Основная модель: ПАЗ-672, но с полным приводом. Годы выпуска: 1972-1989.
Где использовался: в сельской местности, на севере, в горах.
Этот автобус отличался укороченной базой, высоким клиренсом и полным приводом. Он легко преодолевал разбитые дороги, снежные заносы и грунтовку.
Почему был популярен? Надёжный, ремонтопригодный, отлично подходил для деревень и труднодоступных районов.
2. КАвЗ-3270 — "школьный внедорожник"
Основная модель: КАвЗ-685. Годы выпуска: 1973-1993.
Где использовался: для перевозки школьников и рабочих в удалённые посёлки.
Этот автобус был построен на базе полноприводного ГАЗ-66, что делало его настоящим вездеходом. Благодаря массивным колёсам, раме и высокой проходимости, он мог ехать даже по болотам.
Чем выделялся? Уютный салон, высокая проходимость и устойчивость на скользких дорогах.
3. ЗИЛ-158В — городской автобус с внедорожными возможностями
Основная модель: ЗИЛ-158. Годы выпуска: 1957-1970.
Где использовался: в регионах с плохими дорогами.
Эта модель была доработанной версией городского автобуса ЗИЛ-158, но получила усиленную подвеску, колёса большего диаметра и надёжную трансмиссию. Его использовали в сибирских городах, где асфальтированные дороги были редкостью.
Что в нём было особенного? Мягкий ход, хорошая устойчивость и высокая проходимость для своего класса.
4. ЛАЗ-695Ж — адаптирован для плохих дорог
Основная модель: ЛАЗ-695. Годы выпуска: 1969-1989.
Где использовался: в сельской местности и на трассах с гравийным покрытием.
Этот автобус имел усиленную подвеску и мощные колёса, которые помогали ему справляться с ухабами и грязью. Хотя у него не было полного привода, надёжность и устойчивость делали его отличным вариантом для села.
Почему его любили? Простота конструкции, мягкая подвеска и большой ресурс двигателя.
Эти автобусы стали уникальными примерами советской инженерной мысли, сочетая в себе функции пассажирского транспорта и высокую проходимость, сравнимую с военными машинами.
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