ТОП-4 автобуса СССР, которые могли ездить по бездорожью

В Советском Союзе автобусы использовались не только для городских и междугородних перевозок, но и для работы в экстремальных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ПАЗ-3102 ф8

Инженеры создавали внедорожные автобусы, способные преодолевать грязь, снег и труднопроходимые участки. Давай разберём несколько самых проходимых автобусов СССР.

1. ПАЗ-3201 — мал, да удал

Основная модель: ПАЗ-672, но с полным приводом. Годы выпуска: 1972-1989.

Где использовался: в сельской местности, на севере, в горах.

Этот автобус отличался укороченной базой, высоким клиренсом и полным приводом. Он легко преодолевал разбитые дороги, снежные заносы и грунтовку.

Почему был популярен? Надёжный, ремонтопригодный, отлично подходил для деревень и труднодоступных районов.

2. КАвЗ-3270 — "школьный внедорожник"

Основная модель: КАвЗ-685. Годы выпуска: 1973-1993.

Где использовался: для перевозки школьников и рабочих в удалённые посёлки.

Этот автобус был построен на базе полноприводного ГАЗ-66, что делало его настоящим вездеходом. Благодаря массивным колёсам, раме и высокой проходимости, он мог ехать даже по болотам.

Чем выделялся? Уютный салон, высокая проходимость и устойчивость на скользких дорогах.

3. ЗИЛ-158В — городской автобус с внедорожными возможностями

Основная модель: ЗИЛ-158. Годы выпуска: 1957-1970.

Где использовался: в регионах с плохими дорогами.

Эта модель была доработанной версией городского автобуса ЗИЛ-158, но получила усиленную подвеску, колёса большего диаметра и надёжную трансмиссию. Его использовали в сибирских городах, где асфальтированные дороги были редкостью.

Что в нём было особенного? Мягкий ход, хорошая устойчивость и высокая проходимость для своего класса.

4. ЛАЗ-695Ж — адаптирован для плохих дорог

Основная модель: ЛАЗ-695. Годы выпуска: 1969-1989.

Где использовался: в сельской местности и на трассах с гравийным покрытием.

Этот автобус имел усиленную подвеску и мощные колёса, которые помогали ему справляться с ухабами и грязью. Хотя у него не было полного привода, надёжность и устойчивость делали его отличным вариантом для села.

Почему его любили? Простота конструкции, мягкая подвеска и большой ресурс двигателя.

Эти автобусы стали уникальными примерами советской инженерной мысли, сочетая в себе функции пассажирского транспорта и высокую проходимость, сравнимую с военными машинами.