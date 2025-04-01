Это не автобус и не такси — Милан тестирует транспорт нового поколения

По улицам Милана теперь разъезжают необычные транспортные средства, которые выглядят как машины из футуристического фильма. Это Wayla Pods - модульные электрические капсулы, способные объединяться в автобус или расходиться на отдельные мини-шаттлы.
Мобильность будущего — уже в тестах
Wayla Pods были созданы итальянским стартапом Wayla в сотрудничестве с компанией NExT из Падуи, которая разрабатывает модульный транспорт для городов. Сейчас капсулы проходят дорожные испытания в Милане, и в случае успеха появятся на улицах уже в начале следующего года.
Каждый модуль вмещает до 22 человек, а до пяти таких капсул можно соединить в одну цепь длиной до 18 метров - фактически, в полноценный автобус. После соединения между модулями открываются двери, и пассажиры могут свободно перемещаться внутри всей колонны.
У капсул есть несколько преимуществ:
Такой подход позволяет не только снизить затраты, но и оптимизировать маршруты, время в пути и загрузку, — утверждают разработчики.
Что такое Wayla
Wayla — это не просто капсулы, а полноценный сервис умной ночной мобильности. Стартап начал работу в октябре 2024 года и предлагает совместные поездки в вечернее и ночное время - с 19:00 до 03:00 по будням и до 03:00 по воскресеньям.
Идея проста: люди делят маршруты, как в карпулинге, снижая нагрузку на город и количество машин на дорогах.
Серийное производство начнётся в конце лета 2025 года, а первыми эти капсулы увидят жители Милана. Это может стать началом новой эры городского транспорта, в которой больше не нужно выбирать между автобусом и такси.
Тра́нспорт - совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов.
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