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Это не автобус и не такси — Милан тестирует транспорт нового поколения

2:16
Авто

По улицам Милана теперь разъезжают необычные транспортные средства, которые выглядят как машины из футуристического фильма. Это Wayla Pods - модульные электрические капсулы, способные объединяться в автобус или расходиться на отдельные мини-шаттлы.

Автобус
Фото: Gettyimages by Collaborator is licensed under Picture Alliance
Автобус

По Милану ездят капсулы будущего: что за странные Pods появились на улицах

Мобильность будущего — уже в тестах

Wayla Pods были созданы итальянским стартапом Wayla в сотрудничестве с компанией NExT из Падуи, которая разрабатывает модульный транспорт для городов. Сейчас капсулы проходят дорожные испытания в Милане, и в случае успеха появятся на улицах уже в начале следующего года.

Каждый модуль вмещает до 22 человек, а до пяти таких капсул можно соединить в одну цепь длиной до 18 метров - фактически, в полноценный автобус. После соединения между модулями открываются двери, и пассажиры могут свободно перемещаться внутри всей колонны.

У капсул есть несколько преимуществ:

  • Максимальная скорость — 110 км/ч
  • Запас хода — до 350 км
  • Полная зарядка — менее двух часов
  • Уменьшение энергопотребления до 75% в непиковые часы благодаря разъединению модулей

Такой подход позволяет не только снизить затраты, но и оптимизировать маршруты, время в пути и загрузку, — утверждают разработчики.

Что такое Wayla

Wayla — это не просто капсулы, а полноценный сервис умной ночной мобильности. Стартап начал работу в октябре 2024 года и предлагает совместные поездки в вечернее и ночное время - с 19:00 до 03:00 по будням и до 03:00 по воскресеньям.

Идея проста: люди делят маршруты, как в карпулинге, снижая нагрузку на город и количество машин на дорогах.

Серийное производство начнётся в конце лета 2025 года, а первыми эти капсулы увидят жители Милана. Это может стать началом новой эры городского транспорта, в которой больше не нужно выбирать между автобусом и такси.

Уточнения

Тра́нспорт - со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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