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Резкий поворот: Volvo снова под управлением Самуэльссона

2:06
Авто

Резкая смена на капитанском мостике: генеральный директор Volvo Джим Роуэн покинул пост, а его кресло вновь занимает бывший руководитель компании — Хокан Самуэльссон. Шведский автогигант, судя по всему, решил вернуться к проверенным решениям в непростые времена.

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Volvo вновь зовёт старого капитана: Самуэльссон возвращается, чтобы спасти бренд

Уход Роуэна, пришедшего в компанию в 2022 году из технологического сектора, оказался неожиданным. Причину он не назвал, лишь поблагодарил команду за совместную работу:

"Для меня было честью возглавлять Volvo Cars и работать вместе с такой выдающейся командой. Вместе мы добились значительного прогресса… Я желаю всем сотрудникам Volvo дальнейших успехов".

Тем не менее, цифры говорят сами за себя: с момента первичного размещения акций в 2021 году котировки Volvo рухнули почти на 70%.

Дополнительный вызов — политические и экономические реалии. Введение США тарифов на импортные автомобили и запчасти усложняет положение. А поскольку Volvo принадлежит китайскому холдингу Geely, компанию затрагивает и инициатива США ограничить использование китайских технологий в автомобилях.

Почему возвращение Самуэльссона — не случайность

Хокан Самуэльссон, который ранее возглавлял Volvo с 2012 по 2022 год, ассоциируется с эпохой стабильного роста и трансформации бренда. Он не только укрепил позиции компании в премиум-сегменте, но и вывел её на путь электрификации. В условиях давления извне и снижения доверия инвесторов возвращение "старого капитана" — попытка вернуть устойчивость и уверенность.

Volvo объявила, что Самуэльссон займёт пост временно. Однако, если ему удастся стабилизировать ситуацию, возможно, временное решение обернётся новой главой в его карьере и истории бренда.

Уточнения

Volvo - концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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