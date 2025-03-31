Электрический Elroq vRS: когда компакт — не значит скучный

Skoda готовит новый заряд для рынка — спортивную версию компактного электровнедорожника Elroq под знаком vRS. Да, она будет в фирменном ярко-зелёном цвете, но на этом веселье не заканчивается.
Elroq vRS получит более агрессивный дизайн: переработанные бамперы, глянцевая решётка радиатора и чёрные элементы отделки — всё в духе "заряженных" моделей марки. Внутри глобальных изменений ждать не стоит: останутся привычные 5-дюймовый экран приборной панели и 13-дюймовый мультимедийный дисплей, отделка — на выбор из ткани, замши или кожи.
А что под капотом:
Официально Skoda пока хранит интригу, но, судя по архитектуре, используемой и в Volkswagen ID.3 GTX, и в Cupra Born VZ, вполне вероятно, что Elroq vRS получит 322-сильный задний электромотор. Это больше, чем у текущей топовой версии Elroq с 281 л. с., но всё же не дотягивает до 422 л. с. у двухмоторного Volvo EX30.
Также стоит ожидать появления адаптивных амортизаторов - сейчас они предлагаются для обычного Elroq за £650. А вот в салоне новшеств минимум: кроме новых шильдиков vRS на подголовниках, глобальных отличий не предвидится.
Когда и сколько:
Полноценная премьера модели состоится уже 3 апреля на Миланской неделе дизайна. Заказы откроются вскоре после, а цена, вероятно, окажется выше £41 000 — столько просят за Elroq 85.
Шко́да Хо́лдинг - одна из крупнейших компаний Чехии, ранее Чехословакии (ЧССР), специализирующаяся на машиностроении.
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