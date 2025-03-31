Кто круче: Audi на стероидах, AMG-бешенство или раллийный ниндзя от Toyota

Когда-то хот-хэтч был простой машиной: дёшево, весело, доступно. Но времена изменились. Сегодня эти автомобили выдают такую динамику и управляемость, которую пару десятилетий назад можно было ожидать разве что от суперкаров. И если вы думаете, что GR Yaris — это просто маленькая Toyota, а RS3 — лишь дорогая Audi, то этот тест кардинально изменит мнение.
Audi RS3: музыка на пяти цилиндрах
Обновлённая Audi RS3 сохранила своё главное сокровище — 394-сильный турбомотор на пять цилиндров, но теперь стала куда более азартной. Всё дело в Torque Splitter — активном заднем дифференциале, который способен отправлять до 50% тяги на одно колесо. Это позволяет RS3 быть не просто быстрой, а управляемой и провокационной. Необычно для Audi? Именно. RS3 теперь действительно рулится, а не просто цепляется за асфальт.
Mercedes-AMG A45 S: почти как Evo, только немецкий
Пока RS3 звучит красиво, A45 S от AMG просто взрывает пространство: 415 л. с. из двухлитровой "четвёрки" и разгон до сотни за 3,9 секунды. Внушительно. Эта машина больше похожа на трековую игрушку в костюме повседневности. Полный привод с векторизацией крутящего момента, куча настроек — и всё это на фоне управляемости, которую сравнивают с культовыми Mitsubishi Evo. Неплохая компания, не так ли?
Toyota GR Yaris: вернулся и стал злее
GR Yaris второго поколения — это не просто спортивная модификация малолитражки, а настоящий омологационный монстр, только теперь с автоматом на 8 ступеней и обновлённым шасси. Под капотом — 276 л. с. из 1,6-литрового турботрёхцилиндровика. Новый Yaris сохранил свои раллийные гены и стал ещё злее, цепче и стабильнее в сложных погодных условиях.
Кто кого:
Audi AG - немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!