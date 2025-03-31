Он стоил $1,7 млн, но каждая продажа вгоняла концерн в убытки

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Он стоил 1,7 миллиона долларов, разгонялся до 406 км/ч, а каждая продажа приносила 6,7 миллиона долларов убытков. Bugatti Veyron вошёл в историю не только как самый быстрый, но и как самый убыточный суперкар в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Bugatti Veyron

Самый дорогой "провал": как Bugatti Veyron обошёлся Volkswagen в миллиарды

Рождение легенды: скорость и амбиции

Bugatti Veyron появился в 2005 году как витрина возможностей концерна Volkswagen. За проектом стоял Фердинанд Пиех — внук Фердинанда Порше и человек с манией скорости. Цель была дерзкой: создать автомобиль, способный разогнаться до 400+ км/ч, развивать 1001 л. с., при этом оставаться роскошным и надёжным.

Инженерам пришлось интегрировать двигатель W16 с четырьмя турбинами, систему охлаждения с 10 радиаторами, а для сдерживания этого монстра Michelin создала шины стоимостью 38 000 долларов, срок службы которых на максимальной скорости — всего 15 минут.

Полный бак вмещал 106 литров — его хватало на 12 минут езды на пике мощности.

Дороже, чем кажется

Каждая из 450 проданных машин приносила Volkswagen колоссальные убытки. По данным Bernstein Research, потери на один Veyron составляли около 6,24 млн долларов. Всё из-за вложений в разработку — 1,62 миллиарда, которые не окупились даже при высоких ценах на авто.

Добавим к этому:

производство занимало 6 лет,

многие компоненты изготавливались вручную,

каждая шина менялась через 4000 км.

Даже если вы могли себе его позволить, обслуживать Veyron было задачей не для слабонервных.

Символ статуса, а не прибыли

Bugatti Veyron стал движущимся произведением искусства, эталоном максимализма в автопроме. Некоторые специальные версии стоили свыше 2,7 миллиона долларов. Это был не просто автомобиль, а заявление о статусе, принадлежности к элите, для которой деньги — не проблема.

Убыточная победа

Для Volkswagen Veyron стал финансовым фиаско, но одновременно — инженерной победой. Он заложил основу для следующих моделей: его технологическое наследие воплотилось в Chiron, который в 2019 году установил рекорд скорости — 490,48 км/ч.

Veyron не принёс прибыли, но навсегда изменил рынок суперкаров, утвердив Bugatti как бренд без компромиссов. Дорогой, болезненный, но стратегически выигрышный "провал".

Уточнения

Bugatti Automobiles S. A.S. - ранее итальянская, сейчас французская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей класса люкс под маркой Bugatti.

