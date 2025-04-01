Как перелив бензина вредит вашему кошельку и автомобилю: не рискуйте!

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Почему не стоит доливать бензин "до краёв" — последствия могут быть серьёзнее, чем вы думаете

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Риск возгорания и порчи кузова

Если заправлять машину до самого верха, топливо может перелиться через край. Это увеличивает риск возгорания, особенно летом, и может испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Даже вода, случайно попавшая в эту зону, лишь временно защитит от последствий — но лучше просто не рисковать.

Расход топлива вырастет — и незаметно ударит по кошельку

Каждый литр — это дополнительный вес. Перелив бензина делает машину тяжелее, а это напрямую влияет на расход. Чем тяжелее автомобиль, тем больше топлива он потребляет — особенно в городе.

Скрытая финансовая ловушка

На первый взгляд — мелочь, но постоянные переливы топлива превращаются в регулярные перерасходы. За год они могут вылиться в ощутимую сумму, особенно при ежедневных поездках.

Топливо тоже "портится" со временем

Бензин и дизель — не вечны. В них добавляют специальные вещества для улучшения работы двигателя, но при длительном хранении топливо теряет свойства из-за воздействия кислорода, влаги и температуры. Это может привести к коррозии, проблемам при запуске и засорению важных элементов системы: фильтров, форсунок, трубок и даже топливного насоса.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.

