Как перелив бензина вредит вашему кошельку и автомобилю: не рискуйте!

Почему не стоит доливать бензин "до краёв" — последствия могут быть серьёзнее, чем вы думаете
Риск возгорания и порчи кузова
Если заправлять машину до самого верха, топливо может перелиться через край. Это увеличивает риск возгорания, особенно летом, и может испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Даже вода, случайно попавшая в эту зону, лишь временно защитит от последствий — но лучше просто не рисковать.
Расход топлива вырастет — и незаметно ударит по кошельку
Каждый литр — это дополнительный вес. Перелив бензина делает машину тяжелее, а это напрямую влияет на расход. Чем тяжелее автомобиль, тем больше топлива он потребляет — особенно в городе.
Скрытая финансовая ловушка
На первый взгляд — мелочь, но постоянные переливы топлива превращаются в регулярные перерасходы. За год они могут вылиться в ощутимую сумму, особенно при ежедневных поездках.
Топливо тоже "портится" со временем
Бензин и дизель — не вечны. В них добавляют специальные вещества для улучшения работы двигателя, но при длительном хранении топливо теряет свойства из-за воздействия кислорода, влаги и температуры. Это может привести к коррозии, проблемам при запуске и засорению важных элементов системы: фильтров, форсунок, трубок и даже топливного насоса.
Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.