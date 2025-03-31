ТОП-5 советских моделей, которые пытались возродить в 2000-х

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После распада СССР многие легендарные советские автомобили либо исчезли, либо превратились в нишевые ретро-машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Федотов Павел Константинович, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ «Москвич-214260» „Князь Владимир” 1999 г.в., 2018 год (3)

Однако в 2000-х годах предпринимались попытки вернуть некоторые культовые модели в производство. Давай разберёмся, какие советские автомобили хотели возродить и что из этого вышло.

1. Москвич-2141 (проект "Князь Владимир")

После закрытия АЗЛК в 2001 году были попытки модернизировать старый "Москвич-2141". Проект получил название "Князь Владимир", и планировалось, что он станет переднеприводным бизнес-седаном с новым двигателем.

Что обещали: современный дизайн, мощный двигатель ЗМЗ-406, комфортабельный салон.

Что получилось: машина так и осталась на стадии прототипа — завод закрылся, а финансирование проекта прекратилось.

2. Волга ГАЗ-3111

В конце 1990-х "ГАЗ" решил выпустить современную "Волгу" в ретро-стиле. ГАЗ-3111 должна была стать премиальным седаном с современными технологиями.

Что обещали: новый дизайн, комфортабельный салон, мощные двигатели Chrysler и ЗМЗ.

Что получилось: из-за высокой цены (около $20 000) модель не пользовалась спросом, и производство свернули после выпуска менее 500 машин.

3. ЗИЛ-4112Р — попытка возродить советские лимузины

В 2000-х правительство решило, что России нужен свой представительский лимузин, как во времена СССР. Завод ЗИЛ разработал ЗИЛ-4112Р, который должен был заменить иностранные автомобили в автопарке правительства.

Что обещали: роскошный салон, американский V8, ручная сборка, преемственность с ЗИЛ-41047.

Что получилось: из-за высокой стоимости проект закрыли, и в 2012 году ЗИЛ окончательно прекратил производство автомобилей.

4. Лада Силуэт — реинкарнация "Жигулей"

В 2004 году АвтоВАЗ представил проект "Лада Силуэт" — седан, который должен был стать заменой классическим "Жигулям".

Что обещали: современный дизайн, новый кузов, комфорт и безопасность.

Что получилось: ВАЗ не смог наладить производство, а вместо "Силуэта" выпустили более простую Lada Priora.

Несмотря на попытки возродить советские модели, почти все они остались лишь на бумаге или были выпущены ограниченными сериями. Причины — отсутствие инвестиций, конкуренция с иномарками и недостаток технологической базы.