"АвтоВАЗ" решил похоронить "Приору", "Гранту" и "Калину"

"АвтоВАЗ" принял решение не продолжать конструировать дорестайлинговые машины, а сосредоточиться на производстве автомобилей нового поколения в Х-стиле. Конструктора производства изменят интерьер и экстерьер авто в угоду новым модным тенденциям. Автомобилей уже нет в производственном плане на июль 2018 года.

Lada Kalina на автомобилестроительном заводе "АвтоВАЗ" выпускается с 18 ноября 2004 года. Серийной производство Lada Granta началось 16 мая 2011 года. Первая партия Lada Priora сошла с конвейера в марте 2007.

Напомним, что летом 2017 года экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил общественности, что автомобилестроительная компания запланировала выйти на прибыль в 2018 году.

В феврале этого года сообщалось, что сразу четыре модели Lada вошли в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Второе место в списке занимает Lada Granta, третье — Lada Vesta, на восьмой и девятой строчках списка расположились Lada Largus и Lada Xray соответственно. Стоит отметить, что самой большой популярностью автомобили "АвтоВАЗа" пользуются в Северо-Кавказском федеральном округе. Самым популярным автомобилем там является Lada Priora, а вторую и третью строчки рейтинга также занимают другие модели "АвтоВАЗа".

Совсем недавно "АвтоВАЗ" поднял цены на все модели Lada, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Так, самым дешевым автомобилем из линейки Lada на данный момент является Granta — ее можно приобрести за 409 тысяч рублей. Наиболее дорогим автомобилем из этого модельного ряда считается Lada Xray со стоимостью 629 тысяч рублей. Начальная стоимость новой Priora, например, составляет 425 тысяч рублей.

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