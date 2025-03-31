ТОП-5 автобусов СССР, которые до сих пор на ходу

Советские автобусы отличались надежностью и долговечностью, что позволяло им работать на протяжении многих лет.
Некоторые модели до сих пор можно встретить на ходу, особенно в небольших городах и сельской местности. Вот ТОП-5 советских автобусов, которые до сих пор на ходу.
1. ЛиАЗ-677
Городской автобус, выпускавшийся Ликинским автобусным заводом. Отличался надёжностью и простотой конструкции.
Редкие ЛиАЗ-677 до сих пор можно встретить в качестве служебного транспорта в небольших городах.
2. ПАЗ-672
Автобус малого класса, выпускавшийся Павловским автобусным заводом. Отличается высокой проходимостью и манёвренностью.
Многие экземпляры ПАЗ-672 до сих пор используются в сельской местности и на предприятиях.
3. ЛАЗ-695
Городской автобус, выпускавшийся Львовским автобусным заводом. Отличается надёжностью и комфортабельным салоном.
Используется в малых городах. Встречается и в туристических перевозках.
4. Икарус-250
Междугородный автобус, выпускавшийся в Венгрии по заказу СССР. Отличается комфортабельным салоном и высокой надёжностью.
Экземпляры Икарус-250 до сих пор используются для перевозки туристов и на междугородних маршрутах.
5. КАвЗ-685
Автобус малого класса, выпускавшийся Курганским автобусным заводом.
До сих пор можно встретить в небольших городах. Часто используется как музейный экспонат
Эти автобусы — настоящие легенды советского автопрома. Они надёжны, просты в конструкции и выносливы, что позволяет им работать на протяжении многих лет.
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