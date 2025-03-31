ТОП-5 автобусов СССР, которые до сих пор на ходу

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Советские автобусы отличались надежностью и долговечностью, что позволяло им работать на протяжении многих лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автобус КАвЗ-685М

Некоторые модели до сих пор можно встретить на ходу, особенно в небольших городах и сельской местности. Вот ТОП-5 советских автобусов, которые до сих пор на ходу.

1. ЛиАЗ-677

Городской автобус, выпускавшийся Ликинским автобусным заводом. Отличался надёжностью и простотой конструкции.

Редкие ЛиАЗ-677 до сих пор можно встретить в качестве служебного транспорта в небольших городах.

2. ПАЗ-672

Автобус малого класса, выпускавшийся Павловским автобусным заводом. Отличается высокой проходимостью и манёвренностью.

Многие экземпляры ПАЗ-672 до сих пор используются в сельской местности и на предприятиях.

3. ЛАЗ-695

Городской автобус, выпускавшийся Львовским автобусным заводом. Отличается надёжностью и комфортабельным салоном.

Используется в малых городах. Встречается и в туристических перевозках.

4. Икарус-250

Междугородный автобус, выпускавшийся в Венгрии по заказу СССР. Отличается комфортабельным салоном и высокой надёжностью.

Экземпляры Икарус-250 до сих пор используются для перевозки туристов и на междугородних маршрутах.

5. КАвЗ-685

Автобус малого класса, выпускавшийся Курганским автобусным заводом.

До сих пор можно встретить в небольших городах. Часто используется как музейный экспонат

Эти автобусы — настоящие легенды советского автопрома. Они надёжны, просты в конструкции и выносливы, что позволяет им работать на протяжении многих лет.