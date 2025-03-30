Этот вид транспорта бьёт все рекорды по продажам в России: сколько стоит приличный байк

После обвального падения спроса на легковые авто, продажи мотоциклов редко выросли. В январе-феврале в РФ купили на 36 процентов больше байков, чем за тот же период 2024 года.
Растущий спрос на этот вид транспорта обусловлен несколькими причинами.
У россиян появился интерес к такой технике. Еще у байков нет утильсбора. Их цена особо не зависит от курса доллара.
Чаще всего покупают:
1. Regulmoto — продано 7500;
2. Racer — 4600;
3. Motoland — 4100;
4. Bajaj — 3000;
5. Voge — 2700.
Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
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