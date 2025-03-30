Этот вид транспорта бьёт все рекорды по продажам в России: сколько стоит приличный байк

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

После обвального падения спроса на легковые авто, продажи мотоциклов редко выросли. В январе-феврале в РФ купили на 36 процентов больше байков, чем за тот же период 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by SHTRLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО

Растущий спрос на этот вид транспорта обусловлен несколькими причинами.

У россиян появился интерес к такой технике. Еще у байков нет утильсбора. Их цена особо не зависит от курса доллара.

Чаще всего покупают:

1. Regulmoto — продано 7500;

2. Racer — 4600;

3. Motoland — 4100;

4. Bajaj — 3000;

5. Voge — 2700.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

