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Советские мотоциклы с коляской: от военной техники до туризма

2:54
Авто

Советские мотоциклы с коляской — это не просто транспорт, а настоящая легенда.

Мотоцикл М-72 во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл М-72 во Владивостоке ф1

Они использовались в армии, милиции, сельском хозяйстве, а позже стали популярны среди туристов и любителей дальних поездок. Давай разберёмся, как они прошли путь от боевой машины до туристического транспорта.

1. Военные корни: мотоциклы для фронта

Всё началось с М-72, который создавался в 1940-х годах как советская копия немецкого BMW R71. Этот тяжёлый мотоцикл с коляской использовался Красной армией для разведки, связи и перевозки солдат.

После войны М-72 стал основой для "Уралов" и "Днепров", которые использовались не только военными, но и гражданскими.

2. Милиция, скорая помощь и сельское хозяйство

В послевоенные годы мотоциклы с коляской стали массово использоваться в народном хозяйстве.

Милиция — "Уралы" и "Днепры" патрулировали улицы, а их высокая проходимость помогала ловить нарушителей. Медицинские службы — на таких мотоциклах выезжали сельские фельдшеры и врачи. Сельское хозяйство — жители деревень возили на них урожай, дрова и даже строительные материалы.

3. Туризм и дальние поездки

В 1960–1980-х годах советские мотоциклы с коляской стали любимым транспортом туристов и путешественников.

Почему их любили туристы?

  • Вместительная коляска — можно взять палатку, еду и снаряжение
  • Устойчивость на плохих дорогах
  • Возможность перевозить пассажиров или дополнительный багаж.

Особенно ценился "Урал" — на нём советские путешественники ездили по всему Союзу, а некоторые даже отправлялись за границу.

4. Популярность за рубежом

Советские мотоциклы с коляской экспортировались во многие страны.

Где они были популярны?

  • США — любители ретро-байков до сих пор покупают "Уралы".
  • Германия — мотоциклы "Днепр" использовали военные и туристы.
  • Китай — в 1950-х годах по лицензии начали выпускать местную версию М-72.

5. Современность: культовый транспорт

Сегодня мотоциклы с коляской стали ретро-классикой. Их до сих пор используют:

  • Коллекционеры и любители ретро — восстанавливают старые модели.
  • Туристы и байкеры — отправляются на дальние поездки.
  • Фермеры и жители деревень — используют их для перевозок.

Советские мотоциклы с коляской были надёжными, проходимыми и удобными, что сделало их любимыми как в СССР, так и за его пределами

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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