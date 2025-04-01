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Хотели сэкономить на резине? Удивительно, как быстро эта идея становится дорогой

1:49
Авто

Каждую весну тысячи водителей с грустью смотрят на свой автомобиль и вспоминают: пора "переобуваться". Замена шин — дело не только затратное, но и утомительное. Именно поэтому у многих возникает соблазн оставить зимние фрикционные шины (в народе — "липучки") и на лето. Закон не запрещает — а значит, можно?

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Закон не против, но…

Согласно действующим правилам, летом запрещено использовать шипованные шины, однако на "липучки" этот запрет не распространяется. Формально — ездить можно. Но стоит ли?

Среди фрикционной резины есть два типа:

  • "Европейские" — для мягкой зимы до -20°C;

  • "Скандинавские" — для суровых морозов до -50°C.

Учитывая это, очевидно, что ни один из вариантов не был задуман для летнего асфальта, прогретого до +40.

Что происходит на жарком асфальте

Состав зимней резины мягче, чем у летней. Это помогает держать сцепление на морозе, но летом играет против водителя:

  • Машина становится менее управляемой;

  • Покрышки "плывут" в поворотах;

  • Возрастает тормозной путь;

  • Резко повышается риск аквапланирования, так как рисунок "липучек" рассчитан на снег, а не на ливень.

Иными словами, в экстренной ситуации шины могут не справиться. А это уже вопрос не удобства, а безопасности.

Экономия, которой нет

На первый взгляд всё логично: один комплект шин — меньше трат. Но есть нюанс: летом "липучки" изнашиваются в разы быстрее. Жара, абразивный асфальт и повышенная нагрузка убивают покрышки быстрее, чем сезонные переобувки. В итоге срок службы сокращается, и экономия превращается в иллюзию.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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