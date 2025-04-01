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Вышел менять колесо — получил протокол: неожиданный штраф, о котором мало кто знает

2:20
Авто

Весной дороги становятся настоящим испытанием: под растаявшим снегом прячутся выбоины, арматура, мусор и острые обломки. Один неловкий манёвр — и шина пробита. Водитель инстинктивно жмёт тормоз и тянется за домкратом. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Даже такая вынужденная остановка может обернуться штрафом — особенно если машина встала на трассе или скоростной дороге. Причина проста: "любое транспортное средство, задержавшееся на проезжей части, считается потенциальной угрозой другим участникам движения".

Где остановка превращается в нарушение

В идеале колесо стоит менять только в специально отведённых местах — на парковках, у АЗС, в зоне автосервисов. Даже если прокол произошёл внезапно, лучше попытаться аккуратно дотянуть до безопасной площадки. Это особенно актуально на трассах, где обочина может быть узкой или вовсе отсутствовать.

Современные авто чаще всего оснащены датчиками давления, которые заранее сообщают о проблеме. Но если система отсутствует, прокол можно заметить только по поведению машины: она начинает тянуть в сторону. Главное — не паниковать, не дёргать руль и попытаться удержать направление движения.

Домкрат на обочине — повод для протокола

Вынужденная остановка действительно предусмотрена пунктом 1.2 ПДД. Однако сам ремонт — уже аварийная ситуация. А значит, водитель обязан:

  • включить "аварийку";

  • выставить знак аварийной остановки (15 метров в городе, 30 — за его пределами);

  • убедиться в хорошей видимости.

Часто водители забывают об этом. А зря — по статье 12.27 КоАП РФ за это полагается штраф 1000 рублей, а по части 4 статьи 12.19 — до 2000 рублей. Особенно если колёса с левой стороны находятся в полосе движения, а снятая покрышка перекрывает проезжую часть.

В такие моменты водитель не просто рискует кошельком, но и безопасностью — своей и других. И хотя большинство инспекторов проявляют понимание, лучше не полагаться на удачу.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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