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Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши

1:59
Авто

Американцы и китайцы уже вовсю строят магистрали из бетона, а в России всё по-прежнему — асфальт, ямы, лопата. И дело тут не только в климате. Оказывается, бетон для отечественных дорог — это скорее символ недостижимой стабильности, чем реальная альтернатива.

Дорога
Фото: commons.wikimedia.org by Nepenthes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорога

Асфальт побеждает… техникой

Главная проблема — не бетон, а отсутствие техники, которая способна его укладывать. Специальное оборудование есть, но в единичных экземплярах, а его покупка и обслуживание бьют по бюджету сильнее, чем сама стройка.

Бетон сегодня чаще можно встретить на взлётных полосах, где нужна особая прочность. А вот для обычных трасс — дорого, сложно и долго.

Асфальт проще, быстрее и дешевле

Региональные власти предпочитают асфальт — дешевле, быстрее, привычнее. Он укладывается за считаные дни, и при необходимости ремонтируется по частям. С бетоном так не получится — потрескался кусок? Меняй весь сегмент.

Да и при строительстве ошибок не прощает: малейший просчёт — трещины и просадки, которые не залатать ямочным ремонтом. В условиях "вечно сжатого" бюджета — сомнительная инвестиция.

Привычка сильнее прогресса

Дорожная отрасль в России десятилетиями работала с асфальтом. Есть техника, кадры, стандарты и свои "рабочие лайфхаки". Переход на бетон требует переучивания, новых производств и гигантских вложений. А значит, в ближайшие годы ничего не изменится.

Будущее всё же есть

Если в страну придут крупные инвесторы и новые технологии, бетонные дороги всё же могут "пустить корни". Особенно на стратегических направлениях — трассах федерального значения, логистических коридорах и новых инфраструктурных мегапроектах. Но пока бетон — редкий гость, а не новая норма.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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