Маскировка на скорости: как самые обычные машины превращались в ночных хищников КГБ

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Они выглядели как обычные автомобили, но обгоняли большинство легковушек на дороге. Советские спецслужбы пользовались машинами, о которых гражданским водителям оставалось только мечтать. Высокая скорость, импортные и роторные моторы, скрытые доработки — всё ради того, чтобы вовремя настичь нужного человека и остаться незамеченным.

Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ волга

Сила под маской: как всё начиналось

ГАЗ-М1 - первый в списке

Именно он стал родоначальником советских "догонялок". Американский V8 под капотом, 65 л. с. и внешне — типичная "Эмка". Машины собирали специально для НКВД, а во время войны моторы сняли для армии. После Победы вернули в строй с 76-сильным советским агрегатом по лицензии Dodge.

ГАЗ-М20Г - маскировка на уровне

Спецверсия "Победы" получила 3,5-литровый двигатель от ЗИМа и разгон до 130 км/ч. Внешне — ничем не отличалась, но имела усиленную начинку: задний мост, электрику, бак и даже замок багажника, открывающийся изнутри.

Ускорение по-настоящему

ГАЗ-23 - погоня становится серьёзной

Машину оснастили 170-сильным V8 от "Чайки" и автоматом, замаскированным под "механику". До 180 км/ч, усиленные тормоза и не менее 600 выпущенных экземпляров — ГАЗ-23 стал настоящим хищником среди штатных автомобилей.

Роторные ВАЗы - эксперимент на грани

С 1973 года Тольятти начал ставить роторные моторы на "Жигули". ВАЗ-21018 и ВАЗ-21019 набирали 90 км/ч уже на первой передаче! Да, прожорливы по топливу и маслу, но эффективность была запредельной. Под роторы переделывали и "Чайки", и даже РАФы — до самого 1990 года.

ГАЗ-31013 - эволюция "догонялки"

С виду — обычная "Волга", на деле — 160-сильный мотор, 13 секунд до сотни, скрытая электроника и мощная радиоантенна. Эти машины стали вершиной незаметного форсажа от спецслужб.

Уточнения

Комите́т госуда́рственной безопа́сности Сою́за Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (аббр.: офиц. КГБ СССР, разг. Конто́ра) — центральный союзно-республиканский орган государственного управления СССР в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 год.

